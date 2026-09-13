Ювентус пречупи Парма след тежка битка
Нико Гонсалес влезе и вкара след пет минути, а Копмайнерс довърши съперника само секунди след появата си
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Нико Гонсалес влезе и вкара след пет минути, а Копмайнерс довърши съперника само секунди след появата си
23-годишният японски национал Зион Сузуки вече е договорил личните си условия с френския шампион
2:0 срещу Парма донесе №21 и исторически триумф пред феновете след десетилетия
Парма измъкна равенство и усложни битката за Европа
В класирането водят отборите на Наполи и Милан с по 22 точки, пред Интер и Рома с по 21, Ювентус с 19
Християн Димитров отбеляза най – много точки
Две над стогодишни монахини, от манастира Вила Киепи в Парма, пребориха коронавируса
Роналдо вкара 2, но шампионите направиха само 3:3
Колет-бомба е бил намерен в централата на Европейския орган за безопасност на храните в Парма, Северна Италия. При преминаване на колета през рентген...
"Парма" изпадна от Серия А след разтърсващ сезон в италианския елит. Отборът обяви банкрут, като бе наказан и с отнемане на точки заради финансови нер...
В Италия започнаха тържествата за 80-ия юбилей на голямата певицаПримата прие овациите в театъра на Джузепе Верди Парма отново падна в плен на Райна...
Двата тима повтарят битката от 1991 г. ЦСКА и "Парма" уточниха всички детайли около мача помежду си, информира партньор на Проспорт.бг, който организ...
Торино. Отборът на Торино завърши 2:2 с Фиорентина в мач от последния 38-и кръг на Серия А. Така Торино изпусна възможността да играе в Лига Европа пр...
Ювентус отново се опъна на Парма. "Бианконерите" надвиха с 2:1 и сложиха точка на страхотната серия на футболистите на Донадони, които цели 17 мача ня...
Рим. Мачът от 22-я кръг на Серия А между Рома и Парма бе отложен заради проливен дъжд, който не спира да се излива в Рим. Двубоят бе прекратен в 8-ат...
Парма. Играчът на Славия Атанас Курдов е попаднал в полезрението на италианския Парма, твърди tuttomercatoweb. Италианците са пратили скаути на "Овча...
Парма. Христо Стоичков е сред няколкото бивши футболисти на Парма, които ще бъдат изправени пред съда за взимане на пари в рамките на фалшиви договори...
Валери Божинов може да се завърне в "Парма". Нападателят, който изпадна в немилост в "Спортинг" Л , иска да продължи кариерата си в Италия, пише lives...