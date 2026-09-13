Всичко за Парма

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Парма изпадна от Серия А

Парма изпадна от Серия А

"Парма" изпадна от Серия А след разтърсващ сезон в италианския елит. Отборът обяви банкрут, като бе наказан и с отнемане на точки заради финансови нер...

30 април | 9:25
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ЦСКА - "Парма" на 6 септември

ЦСКА - "Парма" на 6 септември

Двата тима повтарят битката от 1991 г. ЦСКА и "Парма" уточниха всички детайли около мача помежду си, информира партньор на Проспорт.бг, който организ...

27 август | 18:40
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