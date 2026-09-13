„Олимпико“ потъна в дъжд, отмениха Рома - Парма

Рим. Мачът от 22-я кръг на Серия А между Рома и Парма бе отложен заради проливен дъжд, който не спира да се излива в Рим. Двубоят бе прекратен в 8-ат...