Лацио се спъна у дома и изпусна ценни точки

Лацио прекъсна победната си серия като завърши 1:1 срещу Парма в мач от 31-я кръг на италианската Серия А. Римляните не успяха да се възползват от домакинството си и загубиха ценни точки в преследването на местата, даващи право на участие в европейските турнири.

Гостите поведоха още в 15-ата минута чрез Енрико Дел Прато и затрудниха сериозно домакините. Лацио стигна до изравняване чак в 77-ата минута, когато Тижани Нослин върна надеждите на „орлите“ и оформи крайното 1:1.

След равенството Лацио остава на осмо място с 44 точки и изостава на десет от Рома, който е шести и има мач по-малко. Парма, от своя страна, заема 12-а позиция и печели важна точка в борбата за оцеляване, като вече е на осем точки пред първия под чертата Лече.

Мачове от 31-ия кръг в шампионата на Италия по футбол:

Сасуоло-Каляри 2:1

Верона-Фиорентина 0:1

Лацио-Парма 1:1

В неделя:

Кремонезе-Болоня

Пиза-Торино

Интер Милано-Рома

В понеделник:

Удинезе-Комо

Лече-Аталанта

Ювентус-Дженоа

Наполи-Милан

В класирането води Интер с 69 точки, пред Милан с 63, Наполи е на трета позиция с 62. Комо е четвърти с 57, пред Ювентус и Рома с по 54 и други.

