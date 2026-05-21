Бомба на Острова! Ливърпул уволнява Арне Слот

Ръководството на Ливърпул е взело решение да освободи Арне Слот от позицията на старши треньор, съобщава британският журналист Крис Ройс.

Според информацията, през уикенда шефовете на "червените" са провели разговори с няколко от основните играчи на мърсисайдци, което е наклонило везните в полза на решението нидерландецът да бъде премахнат.

Слот ще бъде начело на отбора в последния мач от сезона тази неделя, когато на "Анфийлд" гостува Брентфорд с бившия нападател на Лудогорец Игор Тиаго.

Слот спечели титлата на Англия в първия си сезон начело на клуба, след като замени легендарния Юрген Клоп. Изминалата кампания бе потресаваща за Ливърпул - клубът заема 5-о място във временното класиране и ще играе в Шампионска лига догодина, а в Шампионска лига отпадна на 1/4-финал от финалиста Пари Сен Жермен. "Червените" не стигнаха далеч и във ФА Къп и Купата на Лигата. Договорът на Слот с Ливърпул е до лятото на 2027 г., като при евентуално уволнение той ще получи компенсация.

Решено ли е бъдещето на Мохамед Салах

Турбулентният сезон ще се запомни с войната по оста Мохамед Салах - Арне Слот. Египтянинът бе оставен извън титулярния състав няколко пъти, като дори не влезе в групата за гостуването на Интер през декември заради коментари по адрес на Слот.

Дясното крило бе далеч от стандартите си през кампанията, като до този момент има 40 мача, 12 гола и 9 асистенции във всички турнири.

Преди няколко месеца голмайсторът се разбра с ръководството да прекрати преждевременно престоя си на "Анфийлд" и да си тръгне след края на настоящата кампания, въпреки че контрактът му изтичаше през лятото на 2027 г. В последните дни няколко египетски и британски издания излязоха с информация, че е възможно Салах да направи "обратен завой" и да остане в Ливърпул и през следващия сезон, стига там да не бъде Арне Слот.

През изминалата седмица ситуацията около Арне Слот сякаш се стабилизира. Все повече близки до Ливърпул източници твърдяха, че нидерландецът е сигурният наставник на “червените“ за следващия сезон. Но след загубата с 2:4 от Астън Вила и неподсигуреното място в Шампионска лига за следващия сезон разклатиха сериозно стола на Слот.

Според “The Touchline“ футболистите на Ливърпул не са доволни от работата на треньора, а други информации сочат, че на “Анфийлд“ вече имат фаворит за нов треньор – Себастиан Хьонес.

