Халф на Ливърпул се връща в клуба

Полузащитникът Харви Елиът ще се завърне в Ливърпул след края на сезона във Висшата лига по футбол на Англия, съобщиха от клуба.

23-годишният англичанин играе като преотстъпен под наем в Астън Вила, но записа едва 284 минути на терена в хода на кампанията. Мениджърът Арне Слот беше попитан относно ситуацията с Елиът по време на пресконференцията си преди мача срещу Вила в петък и обяви, че халфът ще се завърне при „червените“.

„Мисля за него и за всички - не се получи така, както той искаше, както ние искахме и както най-вероятно от Вила искаха, защото обикновено подписваш с играч, или го привличаш под наем, за да го използваш. Това не се случваше често. Не е моя работа да отговарям защо, но разбира се, никога не е приятно за играч да не играе много минути, особено след сезона му с нас, в който предполагам игра доста повече минути от тези 280. Той отиде там, за да получи повече игрово време, но за жалост това не се случи“, каза нидерландският специалист.

В едва 11-те си участия във всички турнири Елиът отбеляза едно попадение, което дойде при отпадането на Астън Вила от Брентфорд в третия кръг за Купата на лигата.

„Той е такъв талантлив футболист, който се справи толкова добре на Европейското първенство до 21 години, че искаш играч като него да получава повече време на терена. Той също така отиде в много добър отбор, където имат много силни футболисти. Не знам защо не игра толкова минути, колкото очакваше. Не мога да кажа, но винаги е жалко, когато някой играч почти не е на терена за две години, особено на неговата възраст“, добави Слот.

Харви Елиът има договор с мърсисайдци до следващия юни, а нидерландският наставник заяви, че той ще бъде с отбора в началото на предстоящата кампания.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com