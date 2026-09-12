Халф на Ливърпул се връща в клуба
И започва лятната подготовка с червените
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И започва лятната подготовка с червените
Какво става с Френки де Йонг
В момента приоритет на "сините" е привличането на централен нападател
Словенски полузащитник пристига у нас днес или утре
Ръководството на "червените" се е спряло на халф, с който да подсили редиците си
Халфът има 15 изяви с екипа на “лъвовете”
Футболистът искал 500 000 евро на година
Хърби Кейн ще рита под наем в Хъл Сити
164-сантиметровия Джими Кабо от Лориен може да продължи кариерата си на "Армията"
Френският халф Димитри Пайе си навлече гнева на хиляди фенове на Португалия и Роналдо по време на финалния мач от Евро 2016 между двата отбора (1:0 сл...
Бразилският полузащитник Густаво Кампаняро се присъедини към "Лудогорец", информираха от клуба. Във вторник сутринта халфът, който има италиански пасп...
Халф изправи косите на "Славия" след мача с "Лудогорец". Става въпрос за Емил Мартинов, който бе сменен принудително. Играчът получи травма в адуктори...
София. Марио Бъркляча е новото попълнение на ЦСКА. Сайтът на армейците съобщи, че днес халфът е подписал договор за 1,5 година. Хърватинът е играл...
Втородивизионният гръцки "Ламия" отстрани от отбора халфа Джон Камара. Футболистът ще бъде изолиран в продължение на 3 седмици, информира Би Би Си. Пр...