Всичко за Халф

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Последни новини Спорт
200 000 искат главата на Пайе

200 000 искат главата на Пайе

Френският халф Димитри Пайе си навлече гнева на хиляди фенове на Португалия и Роналдо по време на финалния мач от Евро 2016 между двата отбора (1:0 сл...

11 юли | 17:30
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Ново попълнение в ЦСКА

Ново попълнение в ЦСКА

София. Марио Бъркляча е новото попълнение на ЦСКА. Сайтът на армейците съобщи, че днес халфът е подписал договор за 1,5 година. Хърватинът е играл...

16 януари | 16:10
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Гонят халф заради ебола

Гонят халф заради ебола

Втородивизионният гръцки "Ламия" отстрани от отбора халфа Джон Камара. Футболистът ще бъде изолиран в продължение на 3 седмици, информира Би Би Си. Пр...

18 октомври | 17:45
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