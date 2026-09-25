Президентът Йотова с извънредни думи за декларацията за Украйна

Президентът Илияна Йотова публикува във Фейсбук позиция във връзка с медийните твърдения за подписано от нея след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН за Украйна вчера съвместно изявление.

"Във връзка с публикуваната информация относно подписано от мен съвместно изявление след разширеното заседание на Съвета за сигурност на ООН съм длъжна да внеса яснота.

Първо – това изявление не се подписва. То е изпратено на всички държави членки преди сесията в Ню Йорк.

Българската държава нямаше възможност да изрази резерви по предоставената позиция, нито бяха приети предложенията за редакция. Поради това аз не присъствах на разширеното заседание на Съвета, което е видно от липсата ми на общата снимка след него.

Своята позиция заявих в изказването си пред Общото събрание на ООН. Няма военно решение за Украйна. Мир не може да бъде постигнат без участието на Украйна и Русия", гласи позицията на президента Илияна Йотова, която оглавява българската делегация на общите политически дебати в рамките на 81-вата годишна сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк".