Йотова предложи партньорство с Андора за зимния туризъм

Засилване на сътрудничеството в туризма между България и Андора обсъдиха президентът Илияна Йотова и председателят на правителството на Княжество Андора Шавиер Еспот Самора. Двамата се срещнаха в рамките на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Специален акцент беше поставен върху зимния туризъм и възможностите България да използва опита на Андора в развитието на ски курортите.

„България има изключително добри условия за зимни спортове, има опит и като успешен домакин на европейски и международни състезания. Радваме се и на високите резултати на наши спортисти. Ще се радваме да почерпим от опита на Андора в тази сфера, да установим преки контакти между ски курортите в България и Андора“, заяви Йотова.

Украйна и сигурността в Черно море

В разговора си Йотова и Самора засегнаха и войната в Украйна и тежките последици от нея за Европа.

Българският президент отново изрази позицията си, че конфликтът няма военно решение и са необходими преговори за постигане на мир. Според Йотова Европейският съюз също трябва да участва в преговорния процес.

„За България е от изключително значение сигурността на Черно море и свободата на корабоплаване, тъй като то е един от основните продоволствени потоци главно за Африка“, посочи президентът.

Сред темите на срещата бяха още конфликтът в Близкия изток и високите цени на горивата като едно от последствията от него.