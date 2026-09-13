Колко скъпо е на Боровец и Банско и къде сме в европейската класация
Направена е от британската компания Post Office Travel Money
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Направена е от британската компания Post Office Travel Money
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