Колко скъпо е на Боровец и Банско и къде сме в европейската класация

Два от най-известните български планински курорта - Боровец и Банско за поредна година са на челни места в класацията на най-изгодните зимни курорти в Европа за скиорите от Великобритания. Класацията е изготвена от британската компания „Пост Офис Травъл Мъни“ (Post Office Travel Money).

Боровец, най-старият планински курорт в България и на Балканите, е на второ място сред зимните курорти в Европа по най-добро съотношение между цена и качество, сочи класацията, в която се оценява качеството на туристическите услуги и тяхната цена за британските туристи, решили да отидат на ски ваканция без деца.

Банско, в който вчера официално бе открит зимният туристически сезон 2025/2026, е на четвърто място в подреждането, изпреварен от норвежкия курорт Йейлу. Най-изгоден курорт за възрастни без деца е италианският ски курорт Бардонекия, който зае челната позиция в класацията и миналата година.

Според данните на „Пост Офис Травъл Мъни“ за шестдневна почивка в Боровец британски турист трябва да отдели малко над 760 евро. Сумата включва ски карта, наем на екипировка, ски учител и напитки и обяд на пистите. За същите услуги в Банско ще са необходими малко над 805 евро, а в Бардонекия - 685 евро.

За британските семейства - двама възрастни и две деца, отправили се на ски ваканция в Европа, най-изгодни са италианските алпийски курорти Пасо Тонале и Бардонекия, а веднага след тях е Банско. За шестдневния си престой в Пасо Тонале те ще трябва да платят 1405 евро, в Бардонекия - 1680 евро, а в Банско - 1754 евро.

В класацията се отбелязва също, че най-значително увеличение на цените на ски картите през последното десетилетие се отчита в Банско: през 2016 г. ски карта за шест дни там е струвала 127 евро, а през 2026 г. се очаква да бъде 323 евро (със 154,2 процента повече).

За сравнение, в Бардонекия шестдневна ски карта ще бъде 198 евро този сезон, в норвежкия курорт Йейлу това ще струва 256 евро, а в Боровец - 298 евро.

Като цяло през сезон 2025/26 почивката за британски гражданин в Боровец поскъпва с 18,6 процента на годишна база, а в Банско - с 23,3 процента - най-много сред класацията на десетте най-изгодни европейски курорта.

Проучването обхваща 32 ски курорта в девет европейски дестинации: Андора, Австрия, България, Финландия, Франция, Италия, Норвегия, Испания и Швейцария.

