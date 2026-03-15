Пътен експерт зашлеви Гюров. Отправи най-тежкото предупреждение

Председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова отправи остра критика към кабинета "Гюрв" заради смешните компенсации от 20 евро, които управляващите планират, за да се справят хората с ценовия шок по бензиностанциите. Тя попита последователите си дали вече са готови за цена от 2 евро на литър гориво.

В своя позиция в социалните мрежи тя предупреди българските шофьори да се подготвят за сериозно поскъпване, което в обозримо бъдеще може да надхвърли психологическата граница от две евро за литър.

Символична държавна помощ

Повод за категоричната реакция на експерта са актуалните политически предложения за въвеждане на държавни компенсации в размер на 20 евро месечно, които да подпомогнат уязвимите групи заради високите цени на петролните продукти.

Според Русинова подобна сума е крайно недостатъчна и представлява по-скоро имитация на социална политика.

"ВЕЧЕ ГОТОВИ ЛИ СТЕ ЗА ЦЕНА НА ГОРИВАТА ОТ 2+€?

20 евро на месец компенсация за високите цени на горивата и то за определени хора, не за всички. Това е равно на около 13,5 литра на месец и то ако цените на горивата се задържат на стойност от 1,50 евро за литър“, написа Диана Русинова в публикация във Facebook.

Тя изчисли, че при евентуално ново повишение на цените, тази помощ ще стига за едва 10 литра гориво на месец, което няма да облекчи реално семейните бюджети.

Резултат от управленските дефицити

Русинова е категорична, че предложените финансови механизми не представляват адекватни антикризисни мерки, а са пряк резултат от управленските дефицити на политическата класа. Тя отхвърли и масовите оправдания, че инфлацията е изцяло вносна.

„Това не са мерки, това е управлението на конкретна политическа партия. И нито еврото, нито войната са ни виновни. Едните крадат, другите ни докарват до просешка тояга“, заяви Диана Русинова.

Към средата на март 2026 година средните цени на масовите бензин и дизел в България се движат в диапазона между 1,35 и 1,50 евро за литър според данните от бранша. В същото време държавните институции търсят механизми за смекчаване на удара върху най-бедните домакинства. Очакванията на анализаторите обаче сочат, че пазарът остава изключително нестабилен.

„Както казах вече, готови ли сте за цена на горивата от над 2 евро за литър?“, попита риторично в заключение експертът.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com