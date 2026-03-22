Ирански генерал: Минаваме към офанзива

Иран преминава от отбранителна към офанзивна стратегия в конфликта със Съединените щати и Израел, а тактиките на войната се промениха.

Това съобщи Financial Times, като цитира командира на иранския централен щаб на Хатам ал-Анбия - генерал-майор Али Абдолахи.

"Въоръжените сили, благодарение на млади и целенасочени учени, произвеждат модерни оръжия, които ще помогнат да се нарушат прогнозите на врага и с тях ще донесем нови изненади на бойното поле," каза той.

Техеран по-рано обяви, че ще атакува всички американски енергийни и информационни инфраструктурни обекти в Близкия изток, ако САЩ и Израел отново ударят инфраструктурата на иранския горивно-енергиен комплекс.

Tasnim, позовавайки се свой източник, съобщи за "безпрецедентен" отговор от иранските власти, ако Вашингтон осъществи план за окупация на остров Харг.

Междувременно, Израел обяви, че поне 15 души са били ранени по време на сутрешния ирански обстрел на Тел Авив и околностите му.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com