Путин с ключова новина за най-мощната ядрена ракета в света

Русия ще разположи новата си стратегическа ядрена ракета „Сармат“ още в края на тази година. Това заяви президентът Владимир Путин, който я описа като "най-мощната в света", предаде Ройтерс.

Планираното разполагане на ракетата – предназначена да пренася ядрени бойни глави за поразяване на цели на хиляди километри разстояние в САЩ или Европа – се очаква след години на неуспехи и забавяния, пише БТА.

Путин заяви в реч, излъчвана по телевизията, че мощността на бойната глава е повече от 4 пъти по-голяма от тази на всеки западен еквивалент, а обсегът ѝ надхвърля 35 000 км.

"Тя има способността да проникне през всички съществуващи и бъдещи противоракетни отбранителни системи", каза той.

Западни анализатори по въпросите на сигурността твърдят, че Путин е направил преувеличени твърдения за възможностите на някои от новото поколение ядрени оръжия на Русия, част от програма за модернизация, която той обяви за първи път през 2018 г.

"Сармат" е претърпял неуспехи в миналото – едно изпитание през септември 2024 г. е оставило дълбок кратер в пусковата шахта, според западни експерти.

Днес руската държавна телевизия показа Сергей Каракаев, командир на руските стратегически ракетни сили, който докладва на Путин за това, което според него е било успешно изпитателно изстрелване на "Сармат".

"Разполагането на пускови установки, оборудвани с ракетната система "Сармат", ще подобри значително бойните способности на наземните стратегически ядрени сили по отношение на гарантиране на унищожаването на цели и решаване на проблеми, свързани със стратегическото възпиране", подчерта Каракаев.

