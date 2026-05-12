Изненада света. Кого покани Путин на вечеря

Руският президент Владимир Путин, облечен неформално и с букет цветя в ръка, се срещна с бившата си учителка Вера Гуревич във фоайето на хотел в Арбат, пише Ройтерс.

Според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков Владимир Путин е поканил Гуревич в Москва за парада по случай Деня на победата във Втората световна война на Червения площад на 9 май и тя е отседнала в хотела в центъра на Москва.

Путин беше забелязан да разговаря и с мъж във фоайето на хотела, който каза, че е дошъл от Сочи за празниците по случай Деня на победата.

