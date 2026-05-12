Сериозно! Тръмп прави Венецуела 51-ия щат

Президентът Доналд Тръмп отново заяви пред Fox News, че администрацията му обмисля идеята Венецуела да стане 51-ия щат на САЩ. По негови думи това е сериозно разглеждана възможност, въпреки че подобен ход би изисквал одобрение от Конгреса и съгласие на самата държава.

Той е отправял подобни коментари и към други държави и територии, включително Канада, Гренландия, Панама и Куба, като в някои случаи е намеквал и за възможна военна намеса.

Според информацията, посочена в материала, последните развития около Венецуела включват засилено присъствие на САЩ в Карибския регион, както и действия, свързвани с енергийния сектор на страната. Посочва се и арестът на венецуелския лидер Николас Мадуро, след който са започнали контакти между представители на САЩ и временната власт в Каракас.

Обсъждат се и договори с американски енергийни компании за достъп до петролна и минна инфраструктура, както и планове за по-широко икономическо присъствие, съобщава Bulgaria ON AIR.

Белия дом

От Белия дом твърдят, че отношенията между двете страни се подобряват и че се очакват значителни инвестиции в енергийния сектор на Венецуела. Според официални представители, тези процеси се разглеждат като начало на ново икономическо партньорство.

Тръмп описва действията на САЩ във Венецуела като "военен гений".

"Страната се управлява по-добре в момента. Венецуела е много щастлива страна в момента. Те бяха нещастни. Сега са щастливи", добавя президентът на САЩ.

Той също така подчерта значението на петролните ресурси, като е посочил, че добивът е на най-високи нива от години.

В текста се посочва, че временното ръководство във Венецуела не е обявило конкретен график за избори, което поражда въпроси относно политическия преход.

Съветници на администрацията на Тръмп са заявили, че в момента приоритет е стабилизиране на страната и активиране на енергийни сделки.

САЩ са възобновили дипломатическото си присъствие в Каракас и са подновили част от полетите. В същото време се обсъждат инвестиции в размер на десетки милиарди долари за модернизация на енергийния сектор.

Тръмп подчерта и че САЩ могат да се възползват от петролните ресурси на страната: "Ние сме в петролния бизнес".

