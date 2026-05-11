Проф. Константинов притесни с прогноза и посочи кандидат за президент

Овладяването на галопиращите цени е изключително трудна и почти нерешима задача, като се очаква новата власт да постави сериозен акцент върху тежкото наследство, което приема. Според проф. Михаил Константинов от „Галъп“, това говорене ще служи за отвличане на вниманието на публиката за известно време. Той предупреждава, че международната нестабилност и кризите в енергийните доставки ще упражнят силен натиск върху страната.

Професорът подчертава, че България ще пострада, ако не си осигури алтернативни източници на критични суровини. Той обаче отбелязва, че страната има шанс да преодолее част от проблемите благодарение на наличието на една от най-големите рафинерии на своя територия.

По отношение на комуникацията на новата власт, Константинов съветва тя да бъде диалогична с медиите, тъй като конфликтите с пресата не носят полза.

Той допълва, че обществото е готово да премине през предстоящите трудни времена само ако види справедливост и съпричастност от страна на имуните и богатите.

В политически аспект проф. Константинов посочва Илияна Йотова като почти сигурен кандидат на левицата за президент, отбелязвайки успешния ѝ тандем с Румен Радев.

В същото време той прогнозира трудности при излъчването на десен кандидат, като изразява съмнение относно потенциалния успех на Андрей Гюров. Според него десницата тепърва трябва да намери и наложи фигура, която да достигне поне до балотаж.

"Те с Радев играят двойка. Ще има проблеми с десния кандидат. Съвсем не е сигурно, че Гюров ще е успешен. Десният кандидат предстои да бъде наложен първо пред обществото, след което да се наложи. Надявам се да намери кандидат и да стигне поне до балотаж", уточни той в ефира на "Евронюз".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com