Рокада в ЦИК: Това ли е новият председател

Силва Дюкенджиева най-вероятно ще застане начело на Централната избирателна комисия (ЦИК) след изтичането на мандата на настоящия състав. Информацията идва от източници на News.bg, според които името ѝ вече се обсъжда активно сред политическите сили в парламента.

Мандатът на действащата ЦИК приключва на 12 май, а с това започва и процедурата по обновяване на състава на комисията. Според правилата членовете на ЦИК се определят след решение на Народното събрание, а назначаването става с указ на президента.

Силва Дюкенджиева е добре познато име в изборната администрация. В момента тя е част от правния екип на вицепрезидента Илияна Йотова, а преди това в продължение на години е била член на Централната избирателна комисия от квотата на БСП.

Юрист по образование, Дюкенджиева има сериозен опит в сферата на изборното законодателство и административното право. Тя е участвала в няколко последователни състава на ЦИК, включително в комисиите, сформирани през 2014 и 2019 година. През този период е работила по ключови решения, свързани с организацията на изборния процес, обработката на изборните резултати и прилагането на Изборния кодекс.

Източници от парламента коментират, че именно натрупаният ѝ административен и юридически опит я превръща в едно от най-логичните предложения за председателския пост в момент, когато доверието в изборния процес остава сред най-чувствителните теми в обществото.

Смяната на състава на ЦИК идва на фона на очаквания за нови политически сблъсъци около организацията на бъдещи избори, машинното гласуване и контрола върху изборния процес. Именно затова изборът на председател на комисията се следи внимателно както от партиите, така и от обществото.

Централната избирателна комисия е постоянно действащ независим орган, който отговаря за подготовката и провеждането на избори в страната. Решенията ѝ имат ключово значение за легитимността на вота и функционирането на демократичния процес в България.

Очаква се в следващите дни политическите сили официално да започнат разговорите за новия състав на комисията, а окончателните назначения да бъдат направени преди изтичането на настоящия мандат.

