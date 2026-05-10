Златно село до София! Разграбват къщи за ремонт

Алдомировци вече не е тихото селце край Сливница, което години наред оставаше в периферията на пазара. Днес то е част от най-динамичния имотен коридор западно от София - поясът Костинброд - Гурмазово - Божурище - Хераково - Сливница, който се оформя като новата жилищна зона на столицата. И ако в Хераково цените вече гонят тези на южните квартали, а в Гурмазово предлагането е почти изчерпано, то в Алдомировци се появи нова тенденция, която променя играта: къщите за ремонт се превърнаха в новото злато.

Къщите за ремонт - новият хит на западния пазар

Според основателя на HomeTED Кристиян Узунски, който следи пазара в западната периферия на София, именно този сегмент е най-горещият в момента.

„В Алдомировци хит са къщите за ремонт. Има оферти по 70–80 хиляди евро, които се взимат бързо, защото дават възможност за ново строителство на отлична цена“, казва брокерът.

Тези имоти се купуват от два основни типа клиенти. Първите са млади семейства, които търсят двор, пространство и възможност да построят къща по свой проект, без да плащат високите цени на готовите нови постройки. Вторите са инвеститори, които виждат потенциал в района - особено след като Гурмазово и Божурище вече са почти напълно изчерпани.

Цени, търсене и профил на купувачите

Пазарът в Алдомировци е разтегнат, но динамичен. Средната цена на имотите по обяви достига около 233 хиляди евро, но медианата е значително по-ниска - около 89 хиляди евро. Това показва ясно разделение между старите къщи за ремонт и новото строителство, което започва да навлиза в района.

Къщите, които се нуждаят от обновяване, се движат в диапазона 70–80 хиляди евро, докато новите постройки, включително тези от 2025–2026 г., вече достигат 150–200 хиляди евро в зависимост от площта и довършителните работи.

Парцели също се търсят активно. УПИ от 900 кв.м с ток, вода и асфалтова улица се предлагат около 54 хиляди евро, а по-големите терени достигат до 200 хиляди евро. Параметрите на застрояване – плътност 40%, КИНТ 1.3 и кота корниз 10 м – правят селото изключително подходящо за еднофамилни къщи и малки комплекси.

Новото строителство и бъдещите комплекси

Алдомировци е на прага на трансформация. Вече има първи проекти за нови еднофамилни къщи, а инвеститорски интерес се наблюдава около главните улици и зоните с добра инфраструктура.

Затворени комплекси все още няма, но според брокери това е въпрос на време - моделът, който вече се наложи в Хераково и Гурмазово, постепенно се придвижва на запад.

Търсенето на парцели с цел изграждане на малки групи от 4–6 къщи е силно, а наличието на равни терени и добри строителни параметри прави района привлекателен за бъдещи проекти.

Сравнение с Хераково и Гурмазово - три различни етапа на развитие

Хераково е вече утвърдено като „златното село“ на западния пояс. Там сделките за 300–350 хиляди евро не са изключение, а новото строителство е в разцвет. Гурмазово пък е почти изчерпано – предлагането е минимално, а цените са високи заради близостта до Божурище и индустриалната зона.

Алдомировци стои една стъпка по-назад, но именно това го прави привлекателно. Цените са по-ниски, предлагането е по-широко, а потенциалът – огромен. Селото е в същата логика на развитие, но на по-ранен етап, което дава шанс на купувачите да влязат „навреме“.

Златният имотен пояс западно от София

Западният коридор на София се превърна в най-динамичната имотна зона през последните три години. Причините са няколко:

изчерпването на пазара в южните квартали, високите цени в Панчарево и Бистрица, развитието на индустриалните зони около Костинброд и Божурище, както и новите пътни артерии към Сливница и сръбската граница.

Магистрала „Европа“ промени географията на търсенето. Села, които доскоро бяха „далечни“, днес са на 20–25 минути от София. Това създаде нов пояс от имоти, който започва от Божурище, преминава през Гурмазово и Хераково и достига до Сливница, Алдомировци и Цацаровци.

Инфраструктурата, която движи пазара

Алдомировци печели от близостта си до ключови пътни връзки. Новите участъци на магистрала "Европа" съкращават времето до София, а връзките към Костинброд и Сливница дават алтернативни маршрути.

Индустриалните зони в района създават работни места и привличат млади семейства, които търсят по-достъпни жилища извън столицата.

Селото разполага с основни комунални услуги, а в последните години се подобряват и вътрешните улици. Това е типичният сценарий за селище, което предстои да премине от периферия към активно предградие.

Алдомировци - следващата спирка на имотната вълна

Със своите достъпни къщи за ремонт, добри парцели, първи проекти за ново строителство и стратегическа локация, Алдомировци се превръща в едно от най-перспективните места западно от София.

Тук пазарът тепърва се разгръща, а интересът расте с всяка изчерпана оферта в Гурмазово и Хераково.

Селото е на прага на своята голяма трансформация – и точно сега е моментът, в който се пише новата му имотна история.

