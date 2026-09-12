Къщи за милион край София. Необичайна тенденция на пазара
380 квадрата, четири спални, три бани и двор от 810 кв. м – това е най-търсеният тип къща около столицата
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380 квадрата, четири спални, три бани и двор от 810 кв. м – това е най-търсеният тип къща около столицата
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