Имотен бисер до София. Евтини къщи в разкошно село

Само на около час от шума, задръстванията и бетонния натиск на София има място, където времето сякаш тече по-бавно. Сутрин мирише на трева и дъжд, вечерите са тихи, а вместо клаксони се чуват птици и вятърът от Чепън планина. Това е село Цацаровци – малко населено място край Драгоман, което все по-често попада в полезрението на хората, търсещи спасение от скъпия и пренаселен столичен пазар.

И докато цените в Бистрица, Лозен, Панчарево и Банкя отдавна излетяха в орбитата на луксозните имоти, Цацаровци все още пази нещо почти изчезнало около столицата – сравнително евтини къщи с дворове и усещане за истинско село.

Къщи на цени, които около София вече изглеждат невероятни

Пазарът в Цацаровци все още е далеч от имотната истерия около южните квартали на столицата. Именно това прави селото толкова интересно.

Стари селски къщи за ремонт могат да се намерят между 40 000 и 50 000 евро, а по-запазени имоти с големи дворове вече достигат 70 000–80 000 евро. За сравнение, в Бистрица или Лозен подобен имот трудно пада под 250 000–300 000 евро.

Парцели в района се предлагат средно между 25 и 90 евро на квадратен метър според достъпа, гледката и близостта до вода или главен път. Това все още е в пъти по-ниско от цените около Панчарево или Банкя, където терените вече често минават 200–300 евро на квадрат.

Именно тук експертите виждат потенциала – Цацаровци се намира в ранна фаза на поскъпване, преди големият пазар да е открил мястото.

Новият профил на купувачите

Най-интересната промяна е в хората, които купуват.

Това вече не са само наследници или местни жители. На пазара се появяват млади семейства от София, IT специалисти и хора на дистанционна работа, купувачи, търсещи втори дом, хора, бягащи от високите цени в столицата, инвеститори, купуващи евтини парцели „за бъдеще“.

Все повече купувачи търсят не лукс, а пространство, въздух и спокойствие. След пандемията желанието за къща с двор буквално преобърна пазара около София.

И ако допреди години интересът беше концентриран основно в южната дъга около Витоша, днес вниманието постепенно се насочва и към западните райони.

Голямото предимство – тишина вместо презастрояване

Това, което отличава Цацаровци от популярните села около София, е липсата на агресивно строителство.

В Бистрица, Кокаляне и Лозен вече има усещане за преливащи квартали на столицата – с комплекси, задръствания и постоянно строителство.

Цацаровци все още пази характера на истинско село. Няма масови затворени комплекси, няма презастрояване, няма огромен натиск върху инфраструктурата.

Точно това започва да привлича нов тип купувачи – хора, които не искат просто по-евтин имот, а различен начин на живот.

Калотина променя всичко

Другият важен фактор е инфраструктурата.

Разширяването на пътя към Калотина постепенно променя целия западен коридор около София. Подобреният достъп прави районите край Драгоман все по-достъпни за ежедневно пътуване.

Това е причината анализаторите да смятат, че западната периферия на столицата тепърва ще поскъпва.

Подобен процес вече се случи преди години с южните села около София. Тогава малко хора вярваха, че Лозен и Бистрица ще се превърнат в зони с цени като на столични квартали. Днес историята може да започва отново – но на запад.

Село с природа, която столицата загуби

Още едно предимство на Цацаровци е природата.

Районът около Драгоманско блато и Чепън планина е сред най-чистите екологични зони край София. Въздухът, тишината и близостта до природата вече са сериозен фактор на имотния пазар.

Все повече купувачи търсят именно това – не просто квадратни метри, а качество на живот.

Какво следва

Цацаровци вероятно няма да стане новият луксозен пояс на София. И точно това е шансът му.

Прогнозите са за постепенно, но устойчиво поскъпване на имотите през следващите години, особено ако цените в София останат високи, дистанционната работа продължи, инфраструктурата към Калотина се подобрява, а натискът върху южните райони на столицата расте.

Най-вероятният сценарий е селото да се превърне в зона за нископлътно жилищно строителство, уикенд имоти и постоянно живеене за хора, които търсят бягство от града.

А в свят, в който тишината, въздухът и пространството стават все по-скъпи, подобни места могат да се окажат истинските имотни бисери на бъдещето.

