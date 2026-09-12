Селото с най-високия мост става имотен магнит. Евтини вили
Само на 55 км от София, къщи тръгват от 39 000 евро, а планината и бънджи скоковете привличат туристи
Следете всички новини, анализи и коментари за Евтини Имоти. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Само на 55 км от София, къщи тръгват от 39 000 евро, а планината и бънджи скоковете привличат туристи
Как Цацаровци тихо се превръща в новото бягство от града
Това е доста примамлива възможност за българите, да се сдобият с ваканционен имот
Благоевград. В последните месеци гърци атакуват наши погранични села за евтини имоти и терени, които искат да закупят. Заради кризата в родината им с...