Пловдивски проект сред финалистите за престижна европейска енергийна награда

Инициатива от Пловдив, насочена към енергийното обновяване на жилищни сгради, се нареди сред финалистите за Европейските награди за устойчива енергия за 2026 година. Проектът вече дава реални резултати на местно ниво, като подобрява условията на живот на хиляди домакинства и поставя пример за ефективно сътрудничество между институции и бизнес.

Пловдив сред европейските финалисти

Проектът МултиХоум е сред тримата финалисти в категорията „Местни енергийни действия“ на престижните Европейски награди за устойчива енергия. Инициативата предлага безплатни консултации за граждани и насърчава прилагането на цялостни решения за енергийна ефективност, които едновременно повишават комфорта в домовете и намаляват разходите за енергия.

Отличието поставя Пловдив редом до проекти от Испания и Австрия, които също работят за ускоряване на прехода към чиста енергия на местно ниво.

Реални резултати за домакинствата

От старта си през 2024 г. инициативата вече е помогнала на близо 1900 домакинства в област Пловдив да подобрят условията си на живот. Общо 22 многофамилни жилищни сгради получават комплексна подкрепа, като се очаква енергийното им потребление и вредните емисии да намалеят с над 60%.

Досега са проведени над 250 индивидуални консултации, а реализираните услуги надхвърлят 125 - от административна помощ до техническо проектиране и финансово структуриране.

„Тези цифри не са просто статистика. Те означават по-топли, по-комфортни и по-достъпни за поддържане жилища за хората“, подчертава координаторът на инициативата Ина Карова.

Преодоляване на системни пречки

По думите на Карова основният проблем пред енергийното обновяване в България не е липсата на технологии или финансиране, а трудностите в координацията между участниците.

„В България темпът на обновяване на сградния фонд е бавен заради административни, технически и финансови бариери“, отбелязва тя. Данните показват, че въпреки нуждата от саниране на близо две трети от жилищата в Пловдивска област, от 2012 г. досега са обновени под 2% от тях.

Моделът на МултиХоум цели именно да преодолее този застой чрез по-добра организация и подкрепа за гражданите.

Партньорство между институции и бизнес

Инициативата се реализира от Енергийна агенция - Пловдив и Община Пловдив с подкрепата на европейската програма LIFE. В проекта участват местната администрация, енергийни експерти, строителни компании и финансови институции.

„Доказахме, че най-голямата пречка е липсата на пазарно сътрудничество. Когато всички участници работят заедно, се създава реален пазар“, обяснява Карова.

Тя определя подхода като „печеливш за всички“ - гражданите получават сигурност и яснота, бизнесът работи с подготвени клиенти, а публичният сектор изпълнява климатичните си цели.

Модел с потенциал за цяла Европа

Според експертите проектът може да бъде приложен и в други региони. „Всеки регион може да създаде собствен модел - повече обновени домове, повече работни места и повече доверие в пазара“, посочва Карова.

Инициативата вече има видим ефект върху местната икономика и ускорява прехода към по-чиста енергия в региона.

Конкуренция и гласуване

В категорията „Местни енергийни инициативи“ МултиХоум се състезава с проекта Nova Energia Osona от Испания и инициативата 100 Projects Phasing out Gas от Виена.

Победителят ще бъде определен чрез онлайн гласуване до 31 май, а наградите ще бъдат връчени на 9 юни 2026 г. в Брюксел.

Европейските награди за устойчива енергия отличават най-успешните проекти и личности в областта на енергийния преход, като тази година девет финалисти се състезават в три основни категории.

