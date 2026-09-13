Старите жилища превръщат сметките в непосилно бреме
Енергийната бедност у нас
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Енергийната бедност у нас
Сделките на пазара достигнаха 143,6 млн. евро за шест месеца, а две големи придобивания още не са приключили
Ключови носещи колони започнаха да се огъват в 37-етажната бивша централа на „Пфайзер“ на Източна 42-ра улица
Инициативата МултиХоум подобрява живота на 1900 домакинства и намалява разходите с над 60%
Съветът за икономически анализи иска стимули за инвеститори на фондовата борса
Експерти обещават по-точни изчисления и повече яснота
Част от бизнес комплексите са на пазара от години
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По думите на Галина Стоянова, в последните години инвеститорите проявяват натиск да изграждат високи сгради
Експерти и политици предупреждават, че липсата на координация може да провали ключовия национален план
Започва и подготовка на жилищната стратегия за България до 2050 година
Строително-монтажни работи вече са извършени в над 131 729 жилища
В момента правителството работи изключително сериозно по регламентите на Социалния климатичен фонд
Причината за инцидента все още се изяснява
Плановете за застрояване предвиждат четири 11-етажни жилищни сгради
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От „Гражданска защита” са направили проверка на язовирните стени на близките водоеми
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