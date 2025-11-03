Кметът на Община Казанлък: “Разширяваме града в периферията, за да спрем презастрояването в центъра“

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова обяви в интервю за радио ,,Вис Виталис”, че общината предприема нов подход към инвестиционните намерения в града, като ще насочи бъдещото жилищно строителство извън централната градска част.

По думите на Галина Стоянова, в последните години инвеститорите проявяват натиск да изграждат високи сгради с голям разгънат застроен обем върху малки парцели в сърцето на града, което води до сериозни рискове за трафика и инфраструктурата и е в разрез с обществения интерес.

„Инвеститорите имат своите финансови интереси, но ние сме длъжни да съблюдаваме обществения интерес. Законът за устройство на територията обаче не дава достатъчно инструменти на общините да ограничават прекомерното застрояване“, коментира кметът на Община Казанлък.

Местната власт е избрала диалог с проектантите и инвеститорите и след проведени срещи е предложено разширяване на Общия устройствен план с нови зони за жилищно строителство в периферията на Казанлък — по пътя за Шипка, северно от кв. „Изток“, южно под фабриките „Ник Дим“ и между парк „Тюлбето“ и Художествената гимназия.

„Казанлък трябва да расте хармонично — не нагоре и навътре, а навън, където има пространство за модерна инфраструктура и комфортна среда за живеене“, подчерта още Галина Стоянова.





