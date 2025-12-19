Линда Петкова заряза тортите. Милионер промени живота й

Съпругата на бившия премиер Кирил Петков – Линда започнала нов бизнес месеци след като продаде бутиковата си сладкарница в центъра на София.

Вместо с торти и пасти новата фирма на Линда „Елит естейтс груп“, чието учредяване става факт преди няколко седмици, е с предмет на дейност придобиване, реновиране, обзавеждане, управление и продажба на недвижими имоти. А за това си трябват сериозни капитали.

Линда Петкова няма нужда да се притеснява, съдружникът й Калоян Данчев, с когото са семейни приятели, е мултимилионер.

Данчев е роден в София, но от години живее в Мексико. Основаната от него компания „Фиделис Маркетинг Груп" притежава няколко ултралуксозни курорта, струващи стотици милиони долари. Успехът му е оценен подобаващо от престижното американско бизнес списание „Форбс“.

През 2021 г. авторитетната медия кани Калоян да стане част от своя Съвет за фирмено развитие, в който членуват доказали се в своята област експерти.

За да задвижат бизнес плановете си, Линда Петкова и Калоян Данчев създават командитното дружество „Елит естейтс груп "ЕООД ико“.

Това е особен вид фирма, в която има два типа съдружници – неограничено и ограничено отговорни. Разликата между двата вида е, че първият, в случая Линда Петкова, отговаря с цялото си имущество за натрупаните от фирмата задължения, а вторият (Данчев) само до размера на капитала, който е внесъл в общата каса. Подобни фирми създават хора, които имат добра бизнес идея, но им липсват пари, за да я реализират.

„Да го обясня простичко. Аз предвиждам, че мога да имам сериозна печалба от производството на крушки. Обаче ми трябват средства. Затова се обръщам към други хора и искам от тях да се включат в дружеството ми само с пари. Те нищо няма да правят и ще разчитат да получат част от печалбата.

Единственото им задължение е да внесат паричната вноска. Докато аз освен името съм си заложил и къщата, и кучето, и всичко, което притежавам“, разясни как действа командитното дружество опитен финансист, пише Уикенд.

