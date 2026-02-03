Мистерията с убитите рейнджъри расте. Коя е паравоенната организация (СНИМКИ)

Мистерията с тримата убити рейнджъри се заплита. Както "Стандарт" вече съобщи, жертвите, открити в бившата хижа "Петрохан", са Дечо В. на 45 г., Ивайло И. на 49 г. и Пламен Ст. на 51 г., съобщи bTV. Те са били участници в паравоенна организация.

Това е регистрираната през 2022 г. като сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии" (НАКЗТ), сред чиито цели са записани "комплексно основно и последващо специализирано обучение на кадри за позициите "планински патрул" и "рейнджър". Председател на сдружението е Ивайло Валентинов Иванов, показва справка в Търговския регистър.

По информация на bTV основният наемател на хижата е жертвата Ивайло И. Сградата обаче не е негова, а на друг техен познат, който отново се казва Ивайло.

За него се знае, че дълги години е живял и в чужбина.

Неговата майка преди 3-4 дни е получила съобщение, че синът ѝ няма да е сред живите. Оттогава нямала връзка с него. Едно от предположенията на разследващите вчера било, че той ще бъде едната от жертвите, тъй като и той прекарвал немалко време в хижата и планината. Той обаче не е сред трите жертви.

Ивайло Калушев е името на друг член на Управителния съвет на сдружението. Той и Ивайло Иванов са съдружници в "Българска асоциация по екстремни спортове" ООД заедно с Дечо Василев, Пламен Статев и Николай Златков.

Агенцията работила с европейски и чуждестранни институции и организации и притежавала първата по рода си напълно оборудвана високопланинска база за обучение на рейнджъри в местността Петрохан, Западна Стара планина, предаде dir.bg.

Снимка: balkanka.bg

По собствената ѝ информация тя постигнала значителни успехи по опазването на Защитена зона "Западна Стара планина и Предбалкан", като в районите на действие на планинските патрули и рейнджърите от базата проблемите с бракониерство, незаконен дърводобив и груби нарушения на природозащитните мерки били сведени до нула.

Снимка: НАКЗТ

През 2022 г. НАКЗТ стартирала пилотен проект за въздушно наблюдение в защитени територии посредством високоспециализирани дронове от последно поколение, позволяващи автономно инфрачервено и оптично наблюдение от стационарни и мобилни командни центрове на обширни райони от голяма височина.

Снимка: НАКЗТ

От базата на Петрохан се осъществявал ежедневно въздушно наблюдение на район с площ от 700 кв. км.

Сдружението има рамково споразумение с МОСВ за сътрудничество при опазването на околната среда и специално на Защитена зона "Западна Стара планина и Предбалкан".

факсимиле: balkanka.bg

Документът е подписан на 8 февруари 2022 г. от Ивайло Иванов и министъра в кабинета на Кирил Петков Борислав Сандов.

По информация на bTV водещите версии, по които ще се работи и през днешния ден, включват от убийство до ритуално самоубийство. Събират се данни за загиналите, правят се разпити на техни познати и близки, проследяват се трафични данни, както и записи от охранителни камери и камерите на АПИ.

Тримата мъже са открити с огнестрелни рани в главите. До телата им са намерени и оръжия.

Направен е опит хижата да бъде запалена.

