Прокуратурата с ключов ход срещу порносалоните в Бургас

Районната прокуратура в Бургас е образувала две досъдебни производства за създаване на порнографски материали в козметични студия в Бургас и разпространението им в интернет без знанието на клиентите. Това съобщи пред журналисти прокурор Щелиян Димитров – говорител на Районната прокуратура в крайморския град. В държавното обвинение вече са постъпили десетки сигнали от потърпевши.

Сред заснетите е установено и непълнолетно момиче, посочи прокурор Димитров, предаде БТА.

Разследването е започнало миналата седмица след сигнал от клиентка на студио за лазерни процедури в центъра на Бургас, която установила, че е заснемана с камера, докато е била без облекло за извършване на манипулация. Тя е разбрала от свои приятели за интимните кадри, които са били разпространени в група в "Телеграм“.

Днес, в условията на неотложност, органите на МВР са извършили проверка и във втори обект на територията на града. По думите на прокурор Димитров, има данни, които водят до предположението, че двата центъра са свързани. Към момента обаче не можем да твърдим дали това е така с категоричност, добави говорителят на бургаската районна прокуратура.

Предмет на разследването е както създаването на материалите в двата обекта, така и начинът на тяхното разпространение. Установено е, че камерите са били монтирани в помещенията, като официалният аргумент за присъствието им е бил "охрана на обектите". Предстои да се изясни дали устройствата са били видими за клиентите, дали те са били информирани за тях и кой е извършил монтажа – самите служители или външни фирми.

"Това дело изисква изключителен експертен потенциал, тъй като се касае за умело експлоатиране на общодостъпната информационна мрежа“, подчерта говорителят на прокуратурата. Той допълни, че разследващите установяват къде са базирани сайтовете, в които е публикувано съдържанието.

Заради международния характер на мрежата, прокуратурата е предприела действия за съдействие от международни партньори, включително Интерпол и ФБР, с цел ограничаване на достъпа до видеоматериалите, които вече са в интернет пространството.

За разследваното деяние законът предвижда наказание лишаване от свобода от 3 до 6 години и глоба до 10 000 лева. Към момента няма задържани, като работата по случая продължава с разпити на свидетели и податели на сигнали.

От прокуратурата уточниха, че досега не са постъпвали данни за подобна дейност в други козметични центрове в Бургас.

