Смразяващи подробности за убийството в парка. И полицаите са в шок

С откъснати крайници и глава е тялото, намерено край Северния парк в София, съобщава GlasNews , позовавайки се на свои източници в разследването. Частите са били разпръснати на различни места в района.

Случаят се разследва като убийство.

Припомняме, че труп на мъж без документи за самоличност бе открит тази сутрин в района на "Северния парк" в столичния квартал "Надежда".

Според първоначалната информация, тялото вероятно е било на мястото от значително време, тъй като е започнало да се разлага.

Случаен минувач усетил силна неприятна миризма и, проследявайки източника ѝ, открил трупа и подал сигнал на полицията. На място веднага пристигнали екипи на полицията и Спешна помощ. Районът е отцепен за извършване на първоначален оглед, а експерти по съдебна медицина ще установят причината за смъртта и приблизителния период на починалия.

Това не е единствения зловещ случай, станал днес в София. По-късно през деня друго разложено тяло е било открито в квартал "Орландовци", а жена падна от 12-ия етаж на сграда в квартал "Толстой" и почина намясто.

