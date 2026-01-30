Радев с първи думи за партията си

Партия ще правим, но след изборите. Създаването на нова партия отнема поне три месеца. В момента няма време за създаването на партия, с която да се явим на изборите. Това заяви Румен Радев в първото си телевизионно интервю - за "Панорама". Той отказа да даде каквито и да е подробности за формациите или евентуалната коалиция, с които ще излезе на предсрочните избори, защото след всяка информация се срещат спънки срещу него и екипа му.

Румен Радев потвърди, че влиза активно в парламентарната политика. Решението му е мотивирано от желанието да сложи край на корупционния модел и беззаконието в страната.

"Не съм използвал поста на президент, за да създам партия. Но след девет години обиколки из страната и срещи с гражданите стана ясно, че политическата класа не отговори на очакванията на хората", каза Радев.

Той уточни, че ще прави партия след изборите. Той не съобщи чия регистрация ще използва на предстоящите предсрочни избори, но уточни, че има различни възможности.

"Моята цел е България да се развива като свободна и модерна държава. Голямото предизвикателство пред това е олигархичният модел. Той спира нашето икономическо развитие, рекетира бизнеса, заграбва собственост. Последствията са трайни и тежки", каза още Радев.

Първите ум думи в интервюта бяха за Илияна Йотова, която пое функциите на държавен глава. Постът е в сигурните ръце на г-жа Йотова, която има всички качества да го вземе, заяви Радев. И категорично заяви, че не се меси в работата й и в решенията й за избора на служебен премиер.

Очаквайте подробности!

