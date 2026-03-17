Илиана Раева избухна: „Долу ръцете от спортистите“ в листите за изборите!

Остра защита на шампионите след атаки за участието им в политиката

Илиана Раева избухна: „Долу ръцете от спортистите“ в листите за изборите!
Снимка: БФХГ
17 мар 26 | 17:44
Иван Ангелов

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева реагира остро на критиките срещу български спортисти, които се включват в политиката и ще участват в изборите на 19 април, като в дълга публикация във Фейсбук защити ролята им и атакува директно онези, които поставят под съмнение техните интелектуални и лидерски качества.

Позицията й, озаглавена провокативно „На вниманието на МРАЗЯспортистите!“, идва след серия от коментари и анализи, които според нея подценяват спортистите, а самата тя не скри възмущението си, че се правят „дълбокосмислени дисекции“ на тяхната несъстоятелност от хора, които нямат реална представа за същността на спорта.

Раева подчертава, че спортът е социален феномен с огромно значение за държавите, като дава примери с най-развитите икономики в света - САЩ, Германия, Китай, Франция, Великобритания и други, които инвестират сериозно в него, защото отдавна са разбрали неговото икономическо и емоционално въздействие върху обществото. Според нея управлението на спорта изисква качества, които далеч надхвърлят физическите способности, а доказателство за това са десетки български спортни деятели, които успешно ръководят федерации, клубове и дори бизнеси.

В аргументите си тя изтъква и глобалния мащаб на спорта, като напомня, че Олимпийските игри и световното първенство по футбол се гледат от около 5 милиарда души - повече от половината население на планетата, и поставя въпроса коя друга сфера може да акумулира подобен интерес. По думите ѝ спортистите са сред най-силните посланици на държавите си, а за България те са ключов фактор за международното ѝ разпознаване, наред с културата, науката и изкуството.

Раева настоява, че спортът изгражда не само физически, но и морални и интелектуални качества - дисциплина, устойчивост, феърплей и стремеж към развитие, които създават личности, способни да бъдат лидери. Тя подчертава, че успехите на българските спортисти са още по-впечатляващи на фона на тежките условия в страната през последните десетилетия. „Последните 35 години спортът на България е унизен и натикан в миша дупка, но въпреки това нашите спортисти са сред медалистите на най-големите форуми“, отбелязва тя, като допълва, че това е невъзможно без силен характер и интелект.

В заключение Илиана Раева отправя директен и емоционален призив: „Долу ръцете от успешните спортисти на България! Те могат да бъдат лидери във всяка област!“, като ясно заявява, че атаките срещу тях са неоснователни и подценяват реалната им стойност в обществото.

Автор Иван Ангелов

1 Коментара
Сливналия
преди 1 час

Г-жо Раева, Какво ще кажете за интелекта Йордан Лечков. Беше кмет на Сливен два мандата, цели осем години. Избиран беше заради името си на футболист. Или може би заради оня щастлив миг, голът с плонж на мача с Германия, 1994, който ни класира на полуфинал. Като кмет беше ужасен, повече простотии трудно можеше да се направят от един човек. Лаком за пари, действия на човек без мозък, много безобразия, може да се напише цяла книга за това. И представяте ли си го в Народното събрание. Да твори закони. Та той на три думи ще направи четири грешки. Покрай съпруга си може би го познавате по добре Още един въпрос. Защо думата "борец" е нарицателно в България? Много българи знаят имена на спортисти, но имената на учени от БАН не им говорят нищо. Това е за съжаление реалността. Прочетете това и тогава, коментирайте "МРАЗЯспортистите".

