Слави пита министър за Петрохан. Отговор няма

Лидерът на ИТН Слави Трифонов написа ново писмо до вътрешния министър Иван Демерджиев относно случая "Петрохан".

"Господин министър,

предполагам, че сте запознат с израза „причинно-следствени връзки“. Във Вашия случай продължаващото повече от месец нежелание да разкриете истината около случая „Петрохан“ е следствие. Каква може да е причината? Давате интервюта всеки ден. За нула време се превърнахте в медийна звезда. Изказвате се по всякакви въпроси. А за случая „Петрохан“ мълчите като риба.

Господин министър,

предполагам, че сте наясно, че има две тези за този случай. Едната е, че тримата от Петрохан са се самоубили, а Калушев е застрелял детето и младия мъж, след което се е гръмнал. Другата е по-скоро тезата на близките на загиналите - че някой ги е убил. Докога ще Ви чакаме да направите необходимите разяснения и най-накрая да стане ясно какво точно се е случило? Имам чувството, че Вие си играете някаква собствена игра. Ето, да речем, видяхте се с майката на Калушев и с майката на убитото момче. Защо правите такива срещи и им давате информация, а не информирате цялото българско общество за един случай, който вълнува всички? Подозирам, че пак няма да ми отговорите, така че - до другата седмица", написа Слави в профила си във Фейсбук.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com