Слави Трифонов разсипа коментаторите на БНТ

Слави Трифонов изрази силно възмущение в профила си във Фейсбук от работата на спортните коментатори на БНТ по време на финала и мача за третото място на Световното първенство. Той ги определи като "странна порода хора“ и отправи сериозни критики към професионалните им умения.

По думите на Трифонов, шоуто по време на почивката на финала е било много по-интересно от самия двубой, но поведението на журналистите в ефира е развалило усещането за зрителите.

Критика към коментарите по време на музикалните изпълнения. Основна точка в недоволството на Трифонов бе решението на коментаторите да говорят върху изпълненията на световни звезди като Мадона, Джъстин Бийбър и Шакира. Според него е недопустимо да липсва човек, който да им обясни, че не трябва да правят коментари по време на самите музикални прояви на сцената.

Ето какво сподели Слави пред последователите си:

Шоуто по време на почивката на финала на Световното беше много по-интересно от самия мач. Само че, нямаше ли кой да каже на коментатора от БНТ, че не трябва да коментира Мадона, Джъстин Бийбър и Шакира по време на изпълненията им? Това е много странна порода хора.

Снощи, на мача за третото място, коментаторът непрекъснато наричаше Мбапе - "Ембапе“. И на него пък нямаше кой да му каже, че човекът не се казва така. Това е все едно всеки един от вас да се казва "Еиван“, "Епетър“ или "Егеорги“.

И въобще, коментаторите на БНТ ми приличат на един образ от "Шоуто на Слави“ - Ицо Вица. Само че, той беше убиец на вицове, а те са убийци на футболни коментари.