Световните легенди превъръщат Банско в джаз столицата на Балканите

Всяко лято, когато горещниците обхванат градските улици, едно планинско градче се превръща в космополитното сърце на европейската музикална сцена. Международен джаз фестивал в Банско, който има силна традиция още от 1997 година, е безспорно най-големият и престижен летен музикален форум в България. В продължение на десет дни красивият възрожденски град съчетава автентичния планински дух със звуците на световната джаз култура. Тазгодишното издание на фестивала ще се проведе от края на юли до началото на август, като събитието обещава да събере на едно място емблематични световни легенди, утвърдени български имена и амбициозни млади таланти. Програмата е изключително разнообразна и покрива почти всички съвременни направления в жанра, започвайки от класически суинг и блус, преминавайки през буен фънк и латино джаз, и достигайки до модерни авангардни експерименти.

Звездни величия под открито небе

Вечерните концерти традиционно се провеждат под открито небе на площад „Никола Вапцаров“ и привличат хиляди меломани от цяла Европа. Достъпът до площада е напълно свободен за широката публика, а закупуването на билети гарантира седящи места в специално обособената зона пред самата сцена. Организаторите вече разкриха част от звездните акценти, сред които личат имената на легендарния панамско-американски барабанист Били Кобъм с неговия нов фюжън проект, както и на носителя на „Латино Грами“ Ален Перес, който ще взриви публиката с горещ кубински ритъм и фламенко джаз. Сцената ще бъде споделена и от вълнуващия съвместен квартет на американския саксофонист Чико Фрийман и италианския пианист Антонио Фарао, а американската вокалистка Морган Джеймс ще съчетае мощния соул с театралната енергия на Бродуей. Българската следа също ще бъде силно застъпена чрез ексклузивни премиери, сред които е специалният дуетен проект на китариста Христо Вичев и пианиста Живко Петров.

Градът, в който музиката не спира

Това, което прави този фестивал уникално изживяване, е неговият мащаб, тъй като музиката буквално завладява целия град от сутрин до полунощ. Освен основните вечерни концерти, фестивалният живот включва редица дневни активности като концерти в парка за млади таланти и детски музикални уъркшопове. Паралелно с това се провежда специална джаз академия с майсторски класове, където начинаещите музиканти могат да се учат директно от големите звезди. Културната програма се допълва от литературни срещи с представяния на съвременни автори, а след края на официалната програма на площада, музикантите и публиката се пренасят в местните клубове за емблематичните среднощни джем сешъни, които продължават до ранни зори. Съчетанието между прохладния пирински въздух, прочутата банска кухня и космополитното звучене превръща фестивала в задължителна спирка за всеки културен турист.