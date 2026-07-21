Дженифър Лопес разкри как мъж може да я вкара в леглото

Дженифър Лопес най-после разкри как един мъж може истински да я възбуди - и отговорът няма нищо общо с мускули, милиони или частни самолети. Световната звезда призна, че за нея най-секси е партньорът, който сутрин оправя леглото или вечер измива чиниите, когато тя е изморена. След години на връзки с богати и известни мъже Джей Ло обяви, че малките жестове я впечатляват повече от демонстрациите на разкош. Признанието идва, докато певицата продължава публично да се наслаждава на живота си като свободна жена след раздялата с Бен Афлек.

Милионите вече не я впечатляват

„Какво наистина прави един мъж привлекателен? Не е скъпият часовник, не е колата и не е частният самолет. Всъщност не е, въпреки че това е приятно“, заяви Лопес пред Фокс нюз.

Певицата веднага разкри какво може да разтопи сърцето й. „Привлекателно е, когато го видиш как оправя леглото сутрин или мие чиниите, когато си уморена вечер. Ето това аз наричам секси“, подчерта тя.

Думите й бързо предизвикаха реакции, тъй като през годините до Лопес почти винаги са заставали мъже със слава, състояние и бляскав начин на живот. Самата тя обаче настоява, че банковата сметка на бъдещия й партньор не е билет към сърцето й.

Не съм скъпа жена

Джей Ло призна, че около нея от години съществува напълно погрешна представа. Според звездата хората виждат бляскавите й дрехи, луксозните аксесоари и начина й на живот и автоматично решават, че мъжът до нея трябва да харчи цяло състояние.

„Хората ме гледат от години и си мислят, че съм скъпа. Виждат блестящата ми чаша и си казват, че съм скъпа. Да, имам собствени пари и не ми трябва някой, който да ми купува неща“, заяви певицата.

Зад тези думи стои и една от най-богатите жени в шоубизнеса, която отдавна сама финансира луксозния си живот. Затова Лопес твърди, че вместо подаръци търси внимание, грижа и партньорство.

След Бен Афлек - любов към самата себе си

Признанието идва след поредния бурен любовен край в живота на звездата. Лопес отново се събра с Бен Афлек през 2021 г., близо две десетилетия след първия им годеж, а двамата сключиха брак през 2022 г.

Приказката обаче се разпадна. През август 2024 г. певицата подаде молба за развод, като посочи 26 април същата година за дата на раздялата им.

През пролетта на 2026 г. Лопес обяви, че е щастлива сама и не бърза да търси нов мъж. Тя определи периода като своята „щастлива ера“ и призна, че за първи път се чувства истински свободна.

Мъжете, които не успяха да я задържат

Преди Афлек Лопес беше омъжена за певеца Марк Антъни, от когото има близнаците Макс и Еме. Бракът им продължи десет години, но приключи с развод.

Звездата има още два брака зад гърба си - с Охани Ноа и танцьора Крис Джъд. Сред най-известните й връзки е и тази с бейзболната легенда Алекс Родригес, с когото стигна до годеж, но не и до олтара.

Сега Джей Ло твърди, че вече знае какво иска. След мъже с милиони, лимузини и огромни имения, най-желаният кандидат може да се окаже онзи, който просто намира гъбата за чинии.