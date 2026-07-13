Стъжниха живота на Сашо Кадиев

Александър Кадиев получи глоба от 51 евро и се раздели със осем контролни точки заради видео, заснето зад волана. В колата е била и 11-годишната му дъщеря Катерина, докато актьорът управлявал кабриолет в проливен дъжд и държал селфи стик. След появата на кадрите в социалните мрежи СДВР извърши проверка и санкционира популярния водещ. Кадиев призна нарушението и обяви, че приема наказанието.

Случката се разиграла в София, а видеото предизвика вълна от критики заради използването на телефон по време на движение и присъствието на детето в автомобила. По-късно Кадиев показа и пристигането на полицейските служители пред дома му, които го уведомили, че предприемат действия заради разпространените кадри.

„Получих си глобата. Заслужено. Ползвах телефон зад волана и си поемам отговорността“, написа актьорът в социалните мрежи.

Скандалният запис показва как Кадиев се снима със селфи стик, докато шофира открития автомобил под силния дъжд. „Буря, а ние караме кабрио. И ни дреме на жилетките“, казва той пред камерата. Клипът впоследствие беше премахнат от профилите му.

Признанието му обаче беше последвано от остър коментар към институциите. Кадиев заяви, че би искал същата решителност да се прилага и към хората, които по думите му от десетилетия ограбват държавата, милиардите и бъдещето на българите.

Той нападна корупцията, опасните пътища и злоупотребите в здравеопазването, като обвини институциите, че твърде често гледат в друга посока. „Законът трябва да важи за всички. И за гражданина с телефона. И за човека, който е откраднал цяла държава“, написа още Кадиев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com