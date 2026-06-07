Маги Джанаварова разкри най-тежката си битка извън сцената

Маги Джанаварова направи едно от най-горещите си лични признания досега и разкри, че след раждането на дъщеря си е преминала през следродилна депресия, страхове и усещане, че губи себе си. В откровен разговор пред Мон Дьо певицата призна, че най-тежките дни са започнали почти веднага след раждането, когато пет дни не е излязла от вкъщи. Тя описа този период като момент, който я е „тотално смазал“, а новата й песен „Лудост“ се оказва пряко свързана със състоянието, през което е преминала.

Джанаварова говори и за болката от отсъствието от медиите, радиата и музикалните награди, но подчерта, че любовта на хората остава най-важната ѝ опора.

Следродилната депресия, за която досега мълчеше

Певицата призна, че майчинството я е изправило пред страхове, за които не е била подготвена. „Започна с едни пет дни, в които аз не излязох от вкъщи. Това в мен беше нещо, което преобърна каруцата. Тотално ме смаза“, споделя Маги Джанаварова.

За изпълнителка, свикнала със сцена, движение, хора и музика, внезапното затваряне в дома се превърнало в тежък удар. „Аз съм много социален човек. Максимумът, в който мога да стоя вкъщи, е един ден“, казва тя.

Още по-болезнени се оказали съмненията дали се справя като майка. „Беше ми трудно в началото да се усетя като майка. Абсолютен страх, ужас, че първо съм лоша майка, че не си приемам детето и нямам сякаш този майчински инстинкт“, признава певицата.

Когато сцената остана в ъгъла

За Маги Джанаварова ударът не бил само личен, а и професионален. След години, в които се е определяла през музиката и сцената, тя изведнъж се оказала в нова роля, в която артистичният ѝ живот останал на заден план.

„Аз съм била само артист. Нищо друго. Изведнъж работата ми отива някъде в ъгъла“, казва изпълнителката. Точно този сблъсък между старата и новата Маги стои в основата на новата й песен.

Тя признава, че тревожността не е изчезнала напълно, макар най-тежкият период вече да е зад гърба й. „Това лутане в моите емоции и страхове си продължава и до ден днешен, вече с много по-слаба сила. Има периоди, в които се завръща“, споделя Джанаварова.

„Лудост“ като песен за оцеляването

Новата песен „Лудост“ е родена именно от този вътрешен сблъсък. За Маги тя не е просто заглавие, а разказ за моментите, в които е усещала, че психическият ѝ предел е близо.

„Новата песен е точно този сблъсък между старата и новата. И онзи сблъсък, който беше по средата“, казва певицата. Тя признава, че е имало моменти, в които си е мислела, че няма да издържи.

„Имало е моменти, в които съм си казвала: аз няма да оцелея психически в това състояние. Всъщност това е моята лудост. Пътят, през който преминах, за да стигна до това, което съм днес. И човекът, който съм днес“, посочва Маги Джанаварова.

Огорчението от музикалния бизнес

Певицата говори открито и за мястото си в музикалната среда днес. Тя признава, че не е постоянно в медиите и радиата, но смята за щастие факта, че хората продължават да разпознават гласа й и да имат нужда да я чуват.

„Аз съм много раним човек, изключително емоционален и много често се налага да прикривам това, защото бидейки не в топ класациите в момента, ако кажа каквото и да е негативно за тази сфера, ще бъда очернена“, казва Джанаварова.

Тя признава, че понякога се чувства недооценена и незначима. Най-голямото ѝ огорчение обаче не е просто липсата на награди, а начинът, по който според нея работи системата около тях.

Интернетът като спасение за гласа й

„Това, което мен не огорчава най-вече е свързано с ротацията на песните ми и с музикалните награди. Не ме огорчават наградите в никакъв случай, аз нямам проблем с това, че не получавам награди. Но имам проблем с начина, по който се получават тези награди. Тези неща някак си не са ми чисти, поне не и в моите очи“, допълва певицата.

Въпреки това Джанаварова намира сила в хората, които я слушат и я подкрепят. Според нея интернетът е променил правилата в музикалния бизнес, защото вече намалява зависимостта от радиа, телевизии и традиционни канали.

„Хората, които ме харесват и хората, които искат да ме слушат и ме слушат, те ми го показват по всякакъв начин. Хубавото в днешно време е интернетът и достъпът на всички до него. Това минимизира ефекта на всички медии, на всички радиа, телевизии. Със сигурност интернет в момента е силата за музикалния бизнес“, казва още Маги Джанаварова.

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