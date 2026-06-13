Маги Джанаварова разкри най-тежката си битка извън сцената
Изпълнителката призна, че се е чувствала изгубена между майчинството, кариерата и нуждата от признание
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Изпълнителката призна, че се е чувствала изгубена между майчинството, кариерата и нуждата от признание
Цяла седмица Стара Загора е джаз, а изненадите са гарантирани
Началният час е 19.00 часа, отново на Античен форум „Августа Траяна“ /при лошо време в Държавна опера – Стара Загора/
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Класирането е: Гарванът, Розата, Пчелата