Огнен ад на морето! Щетите са сериозни

Лек автомобил "Крайслер Вояджер" изгоря напълно в несебърската местност "Кокалу", а пламъците засегнаха още шест паркирани наблизо коли.

Шофьорът и неговият спътник успели да напуснат автомобила навреме и да се отдалечат на безопасно разстояние, съобщиха от ОД на МВР-Бургас.

Сигналът за горящия автомобил е получен в Районно управление-Несебър около 04:40 часа на 8 август. "Крайслер Вояджер" със софийска регистрация бил управляван от 31-годишен мъж от София, а с него пътувал и 33-годишен жител на Ботевград, пише Флагман.

Инцидентът станал, докато автомобилът се движел през местността "Кокалу". В един момент от арматурното табло започнал да излиза дим. Водачът реагирал, спрял колата и двамата мъже излезли от нея. След това се отдалечили, за да не бъдат изложени на опасност от разрастващия се пожар.

На място е изпратен един противопожарен екип. Огнеборците успели да потушат пламъците, но автомобилът вече бил напълно унищожен от огъня.

Пожарът не нанесе щети само на "Крайслера". Огънят засегнал шест други автомобила, които били паркирани в близост. Три от тях са със софийска регистрация, а останалите са съответно с врачанска, пловдивска и габровска регистрация.

Точната причина за възникването на огъня все още се изяснява. Към момента е установено единствено, че първият видим признак за проблем е бил димът, който започнал да излиза от арматурното табло по време на движение.

Предстои да бъде установена и стойността на нанесените материални щети по напълно изгорелия автомобил и шестте коли, засегнати от пламъците. По случая е образувано досъдебно производство.