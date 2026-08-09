Ужасяващ обрат в разследването срещу децата садисти. Имат и друга жертва преди Георги

Разследването на бруталното убийство на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив разкри шокиращи нови разкрития, които преобръщат случая. Криминалистите са се натъкнали на нов, зловещ видеозапис в конфискуваните телефони на задържаните непълнолетни. Оказва се, че самозваните „ловци на педофили“ са организирали мащабно преследване и на друг зрял мъж, седмици преди да извършат фаталната екзекуция в парка.

Новите дигитални доказателства категорично сочат, че жестокото нападение над Георги не е било изолиран инцидент или случайна хулиганска проява, а част от добре отработена и системно прилагана престъпна схема.

В иззет телефон разследващите открили клип как момчетата преследват мъж, когото определили като наркоман, а обяснението им било, че вършат работата на държавата.

Преди 1 месец

Около месец преди жестокия побой, завършил със смъртта на Георги Кузев, двама от обвиняемите непълнолетни са участвали в друга нощна акция срещу мъж в Пловдив, когото решили сами да „накажат“. Това показал видеоклип, открит в един от иззетите от разследващите телефони, съобщава в-к „Марица“. На кадрите се виждало как момчетата преследват човек в района на кръстовището на бул. „Руски“ и ул. „Генерал Данаил Николаев“. Мъжът бягал към Пожарната на ул. „Преслав“ и викал към преследвачите си: „Защо ме удряш?“.

Лов на хора

Новата находка е важна за разследването, защото поставя въпроса дали насилието на Младежкия хълм е било единична ескалация, или поне част от обвиняемите вече са практикували своеобразни „ловове“ срещу хора, които сами са определяли като обществен проблем. За щастие, при по-ранния случай не се е стигнало до фатален край. Самият факт, че случилото се е било заснето, също привлича вниманието на разследващите. Полицията вече работи за установяване на самоличността на преследвания мъж.

Звуци на насилие и побой

По информация на „Марица“ видеото е открито след изземването и проверката на мобилните телефони на обвиняемите. Клипът отвел криминалистите до случка приблизително месец преди смъртта на 37-годишния Георги Кузев. Двамата младежи преследвали мъж през нощта в централната част на Пловдив, като от записа се чувало как той протестира срещу насилието и опитва да се измъкне. Разследването сега трябва да установи целия ход на този инцидент и дали пострадалият е получил травми.

Бил наркоман

Още по-показателно е обяснението, което според изданието момчетата са дали за действията си. Те заявили пред разследващите, че преследваният бил наркоман и затова искали да го накажат. Тезата им била, че институциите не разполагат с достатъчно ресурс и те сами вършат работа „в полза на обществото“. Именно тази логика - сам да определиш някого като виновен, а след това сам да го преследваш и наказваш - се превръща в една от важните линии около целия случай.

Гражданската им мисия

Това обяснение придобива още по-тежко значение след убийството на Георги Кузев. В публичния разговор около случая вече се появиха въпроси дали част от младежите са били повлияни от интернет общности, които представят саморазправата като гражданска мисия. Анализатори обърнаха внимание и на снимки, на които се вижда символика, свързвана с крайнодесни мрежи и т.нар. ловци на педофили. Към момента няма официално заключение на разследващите, че убийството е извършено по идеологически мотив или че обвиняемите принадлежат към подобна организация.

Символите

Новият клип обаче дава на разследването нещо далеч по-конкретно от символи и публикации в социалните мрежи - предишно действие. Ако информацията бъде потвърдена в рамките на наказателното производство, двама от обвиняемите вече са участвали в преследване на човек, когото сами са обявили за заслужаващ наказание. Съществено е и твърдението им, че с подобни акции компенсират неспособността на службите и държавата да си свършат работата.

С други думи, става дума за модел, при който групата сама определя проблема, сама избира мишената и сама решава какво наказание да приложи. Именно тази граница отличава подаването на сигнал до полицията от самоуправството. Никой гражданин няма правомощие да издирва, преследва и наказва хора само въз основа на собствената си преценка за тяхното поведение. Още по-опасно става, когато подобни акции се заснемат и съхраняват като видео.

Защо ме удряш?

Полицията вече издирва мъжа от записа, за да установи неговата самоличност и да изясни какво точно му се е случило. От думите, които се чуват във видеото - „Защо ме удряш?“ - се разбира, че според самия преследван спрямо него е било упражнено физическо насилие. Какви удари са нанесени, има ли травми и дали мъжът някога е подавал сигнал, предстои да бъде установено. Засега не е известно и дали той действително е употребявал наркотични вещества, както твърдели младежите.

Точно това разграничение е важно. Твърдението, че човек е „наркоман“, е версията, с която двамата са обяснили поведението си пред разследващите, а не установен факт. Дори подобно обстоятелство да бъде доказано, то не дава право на никого да организира преследване и физическа саморазправа. Единствените органи с правомощия да разследват престъпления и да налагат предвидените от закона мерки са компетентните държавни институции.

Система ли е агресията им?

Разследващите проверяват и дали в телефоните има още подобни записи. Към момента според информацията на „Марица“ няма данни петимата обвиняеми системно да са извършвали такива акции и единственият открит по-ранен епизод е този своеобразен „лов на наркоман“. Проверката на дигиталните устройства, комуникацията между младежите и съдържанието, което са споделяли помежду си, обаче продължава.

Това е особено важно на фона на убийството на Георги Кузев. 37-годишният мъж от Кричим беше пребит с изключителна жестокост на Младежкия хълм в Пловдив, а във връзка със смъртта му бяха задържани петима непълнолетни. Случаят предизвика огромен обществен отзвук не само заради жестокостта, но и заради данните, че части от насилието са били заснемани и впоследствие са се появили снимки на групата с окървавената жертва.

Поведенческият модел

Новото видео от месец по-рано поставя още един въпрос пред разследващите - къде е започнал този модел на поведение и колко далеч се простира. Ако двама от обвиняемите вече са преследвали човек с убеждението, че имат право сами да го наказват, тогава трябва да бъде изяснено откъде е дошла тази идея, имало ли е други мишени и участвали ли са още хора. Отговорът вече не е важен само за делото за смъртта на Георги Кузев. Той е важен и за това дали в Пловдив е действала по-голяма среда, в която самоуправството постепенно е било прието като нормално и дори общественополезно поведение.