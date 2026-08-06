Брутално убийство в Пловдив! Мисерията се заплита

Мистериозен случай в Пловдив. 37-годишен мъж от Кричим е починал след жесток побой в района на Младежкия хълм в Пловдив. Той е бил открит в безпомощно състояние с тежка черепно-мозъчна травма, множество вътрешни наранявания и счупвания. Въпреки усилията на лекарите, мъжът е издъхнал часове по-късно.

По случая е образувано разследване, като полицията и прокуратурата изясняват всички обстоятелства около нападението.

Пострадалият е работел в селското стопанство и е помагал на различни земеделски производители. Жителите на Кричим го описват като добър, скромен и трудолюбив човек.

Разследващите са иззели записи от охранителни камери на заведения и търговски обекти в близост до мястото на инцидента. Проверяват се и кадри от камерите на Иван Деспов, чийто обект се намира в подножието на Младежкия хълм.

Пред NOVA Деспов разказа, че по-рано през деня е забелязал група тийнейджъри в района. По думите му по-късно част от тях се е отделила и се е насочила към гориста местност, където се предполага, че е станал конфликтът.

Не им обърнах внимание, защото това е парк и е нормално да има млади хора. По-късно ме потърсиха и ми казаха, че има сериозно пострадал човек, като първоначално се е смятало, че може да е паднал от скала“, разказа той.

Според него групата е била от около 10–15 души, на видима възраст между 16 и 20 години, като сред тях е имало и момичета. Деспов твърди, че от камерите се вижда движение на част от младежите към мястото, където по-късно е открит пострадалият.

Той допуска, че срещата между групата и жертвата не е била случайна. По думите му мъжът също се е насочил към по-малко използвана алея в района.

Полицията проверява различни версии за случилото се. Сред тях се обсъждат и хипотези, свързани с мотив за нападението, но към момента няма официално потвърдена причина за жестокия побой.

По информация на NOVA вече има задържани лица, сред които и непълнолетни. Очаква се полицията и прокуратурата да дадат повече подробности по случая.