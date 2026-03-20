Видео разкри насилие в клас. Охранител нанася удари на ученик

Сериозен случай на насилие в училище в Севлиево предизвика обществено възмущение, след като видео показа как охранител нанася удари на седмокласник в класна стая. Инцидентът е станал след учебните занятия и е бил заснет от ученици. Кадрите бързо се разпространяват и предизвикват реакция от страна на ръководството и родителите. По случая вече са уведомени няколко институции. Информацията е на бТВ.

Случаят се разиграва в сряда след седмия час, когато между двама ученици възниква спор за почистването на класната стая. Конфликтът прераства във физическо спречкване, при което се намесва охранителят.

Според директора на училището Тома Тонев, първоначално той не е реагирал, а се е включил едва когато учениците са паднали на земята. Намесата му обаче е определена като неадекватна.

След като е разтървал децата, охранителят е нанесъл няколко удара на едното момче - действие, което ръководството на училището определя като напълно недопустимо. От училището са уведомили охранителната фирма и са поискали служителят да бъде отстранен, като окончателното решение е в правомощията на работодателя.

Заместник-директорът Теодора Конова заяви, че с учениците са проведени разговори, тъй като те са били силно разтревожени от случилото се. Родителите също са информирани, а впоследствие е свикана родителска среща за изясняване на обстоятелствата.

По думите й поведението на охранителя е не само неуместно, но и тревожно, като подчерта, че възрастен човек не бива да упражнява физическо насилие върху дете.

Родителите на пострадалото момче обмислят да потърсят отговорност от охранителната фирма. Майката Ваня Николова заяви, че е научила за инцидента от класния ръководител, а по-късно е получила и видеозапис, който ясно показва случилото се.

Бащата Николай Николов също настоява за мерки, за да не се допуска подобен случай отново, като подчерта, че случилото се е било силен шок за децата.

За инцидента са уведомени Детска педагогическа стая, Агенцията за закрила на детето, Община Севлиево и Регионалното управление по образованието. От охранителната фирма към момента няма официална позиция.

