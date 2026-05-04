Свлачището край Смолян остава активно, рискът не е отминал

Свлачището по пътя Смолян-Пампорово остава активно и продължава да създава риск за разширяване на засегнатия участък, смятат експерти. Основната пътна връзка е затворена вече четвърти ден, а разчистването не може да започне заради нестабилния терен. В района се наблюдават нови пукнатини, които допълнително усложняват ситуацията. Властите търсят варианти за обход, но бързо решение не се очаква.

Свлачището остава в активна фаза

Според проф. Стефчо Стойнев от Минно-геоложкия университет свлачището се намира в късен втори етап на развитие - фазата, при която процесът все още е активен, но започва постепенно да се стабилизира. По думите му не се очаква рязко разширяване, но рискът остава и изисква постоянно наблюдение. Той обясни пред бТВ, че подготвителният етап е бил изключително кратък, което е направило ранната реакция почти невъзможна.

Геоложките причини и ролята на водата

Експертите посочват, че районът на Родопите е естествено предразположен към свлачища заради своя релеф и структура. Конкретният случай е част от т.нар. смолянско свлачище - един от най-големите свлачищни комплекси в страната. Основната причина за активирането е водонасищането на почвите, предизвикано от топенето на снеговете и валежите. Това води до отслабване на земните пластове и до тяхното разместване.

Разширяване на засегнатия участък

По данни на инж. Марин Кушев от Областното пътно управление в Смолян реалните размери на свлачището вече надхвърлят първоначалните оценки. Освен основния участък от около 70 метра, е установена нова зона с напукване от още 70 до 100 метра в посока Пампорово. Засега укрепените части изглеждат стабилни, но предстоят допълнителни огледи и оценки.

Пътят остава затворен, търсят се обходи

Заради риска от нови срутвания движението по пътя Смолян-Пампорово остава спряно. Шофьорите се насочват по обходни маршрути през прохода Превала и село Стойките, както и през прохода Рожен. Тези алтернативи обаче удължават значително времето за пътуване и създават допълнително натоварване.

Вариант за нов обходен път

Обсъжда се изграждане на временен обходен път над свлачището, който да преминава през частни терени. Този вариант изисква време за подготовка и укрепване на трасето, за да може да поеме по-сериозен трафик. От Пътната агенция предстои да вземат решение дали да се пристъпи към реализация. Опитът с подобни решения показва, че изграждането не става бързо и не гарантира дългосрочна устойчивост.

Превенцията остава трудна задача

Според проф. Стойнев подобни процеси трудно могат да бъдат предотвратени напълно. Възможностите са свързани със системи за мониторинг, които да следят влагата, движението на земните маси и други ключови фактори. Дори и при такива мерки обаче природните процеси могат да се развият внезапно и да доведат до подобни ситуации.

