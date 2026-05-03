Държавата влиза в спешен режим заради свлачището в Родопите

Служебният регионален министър Николай Найденов очерта серия от спешни и дългосрочни мерки след мащабното свлачище в Родопите, което прекъсна ключовата връзка между Смолян и Пампорово. По думите му става въпрос за изключително рядко по размери свлачище, което трудно може да бъде предотвратено, но изисква сериозен контрол и подготовка за бъдещи подобни ситуации.

В момента експерти на Агенция „Пътна инфраструктура“ и „Геозащита“ извършват огледи на място. Основният проблем остава възстановяването на пътната връзка и намирането на алтернативни решения стана ясно от думите на министъра пред БНТ.

„Последователните действия вече са започнали и искам да благодаря на колегите от Областното пътно управление - Смолян. Няма жертви при това огромно свлачище и бедствие и това се дължи на спешните мерки, които са взети още в самото начало за обезопасяване на пътя и спиране на трафика“, заяви Николай Найденов.

Министърът подчерта, че процесът по възстановяване ще бъде дълъг и сложен, като първият етап ще отнеме поне месец. Той включва геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания, както и наблюдение на стабилността на терена чрез специализирани измервания.

„Оттук в най-идеалния случай имаме поне един месец проучвания. След това имаме поне три месеца проектиране, което ще стъпи на база на тези проучвания. Оттам нататък е трудно да се прогнозира дали въобще ще може да мине път или мост през този участък“, каза Николай Найденов.

В същото време се търсят и алтернативни маршрути за възстановяване на връзката в района, като един от вариантите е ново трасе по-високо по склона.

„Има един алтернативен участък по-нагоре по склона, който още се проучва. Това е най-сериозният проблем в момента, защото този път е изключително важен - все едно да се прекъсне връзката между Бургас и Несебър“, обясни Николай Найденов.

Министърът не спести и критики към начина, по който досега са се управлявали подобни рискове. Той посочи, че проблемът не е изолиран, а част от по-широка картина на недостатъчен контрол и неефективно използване на средства.

„Има регистър на свлачищата, те се знаят и в АПИ се знаят. Имаше една скандална поръчка за милиони за укрепване на свлачища, но бяха раздадени огромни аванси и реално са овладени едва няколко обекта. Сега подходът трябва да бъде свлачище по свлачище и да се концентрират усилията“, заяви Николай Найденов.

По думите му тези практики са част от по-широк проблем, свързан и с други инфраструктурни проекти, включително АМ „Хемус“. Властите подчертават, че приоритет остава безопасността и стабилизирането на района, като решенията ще се вземат поетапно на база експертни оценки.

