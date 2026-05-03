Ключовите ограничения продължават. Трамваи в София остават спрени

Временната организация на движението остава в сила заради ремонт на релсовия път по бул. „България“ в София, съобщиха от Столичната община. Ограниченията засягат участъка между бул. „Витоша“ и бул. „Тодор Каблешков“ и важат в часовете от 08:00 до 18:00.

Засегнати са трамвайни линии 1, 7 и 27, като промените остават в сила и днес. Целта е ускоряване на ремонтните дейности по една от ключовите транспортни артерии в града.

Трамвайна линия 1 е временно спряна и няма да се движи през деня, докато линии 7 и 27 обслужват съкратен маршрут до ж.к. „Иван Вазов“ между 04:30 и 18:00. След този час движението се възстановява по обичайните трасета. За да се компенсира липсата на транспорт, е разкрита временна автобусна линия 7ТМ, която свързва района на Националния исторически музей с централната градска част, преминавайки по основните булеварди „България“, „Витоша“ и „Пенчо Славейков“.

Промените водят и до закриване на автобусна линия 304, като част от спирките в засегнатия участък временно не се обслужват. От Общината уточняват, че подробна информация за временните спирки и маршрути е публикувана онлайн, за да се улесни придвижването на гражданите.

Допълнителни ограничения се въвеждат и заради футболна среща между ЦСКА и Лудогорец. В района на Националния стадион Васил Левски се забранява престоят и паркирането на автомобили от 16:00 до 20:00 часа, като ограничението засяга 49 паркоместа и важи за всички превозни средства, с изключение на тези, ангажирани с организацията на събитието.

От Столичната община припомнят, че през март е получено одобрение за финансиране в размер на над 8 млн. евро по проекти за инфраструктура в седем района на града. Средствата са насочени към подобряване на транспортната и градската среда, включително ремонти като текущия по бул. „България“, който създава временни затруднения, но е част от по-широка програма за обновяване.

