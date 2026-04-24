Голяма новина за Терминал 3 на летище "Васил Левски"

Кметът на София Васил Терзиев представи визията си за бъдещето на авиационната инфраструктура в столицата, като постави акцент върху предстоящия проект за Терминал 3 на Летище „Васил Левски“ – София.

Проектът предвижда изграждането на нов терминал с площ от около 65 000 кв. м, свързан с Терминал 2, с капацитет до 20 милиона пътници годишно. Включено е и създаването на нов транспортен център, който да подобри връзките с града. Очаква се строителството да започне в следващите години и да приключи около 2030–2031 г.

Ето какво обяви кметът на София:

Свикнали сме терминалите на летището да са място, от което хората си тръгват. С куфари и с мисълта, че бъдещето им е другаде.

Днес говорим за Терминал 3 на Летище „Васил Левски“ – София – една от най-големите инфраструктурни инвестиции в България в следващите години.

Проектът предвижда нов терминал с площ около 65 000 кв.м, свързан с Терминал 2, с капацитет за до 20 милиона пътници годишно, нов транспортен център и по-добри връзки към града. Очаква се строителството да започне в следващите години и да завърши около 2030–2031 г.

Но за мен най-важното не е колко голям ще бъде. А какво ще символизира.

Искам Терминал 3 да бъде място на връщане. На хора, които избират София отново. На млади хора, които виждат бъдеще тук, а не само билет навън. Защото истинският въпрос не е колко хора ще преминат през него. А колко от тях ще изберат да останат.

Терминал 3 може да бъде символ на една различна България – държава, от която не бягаш, а към която се връщаш.

Град, който заема все по-важно място на картата и създава реални възможности. Град, в който има смисъл да останеш, да се върнеш и да градиш бъдещето си.

