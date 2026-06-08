"Златен век" ще е първата жилищна сграда с музей на християнската култура

"Зафир и Емералда" ще е единствената на Балканите озеленена терасовидна постройка, казва арх. ВЕСЕЛА МИРЯНОВА, съосновател, председател на Съвета на директорите и мажоритарен собственик на АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ АД

"Галилея" е доказателство за съзидателната сила на инвеститорите

София има капацитета, инфраструктурата и най-вече – сърцето, за да бъде отличен домакин на събития от световен мащаб като Евровизия

Модерният град не може да си позволи себични сгради - слепи и глухи

Бетонът не е всичко, сменят го инженерна дървесина и естествени материали

- Арх. Мирянова, винаги сте казвала, че АРТЕКС гледа на българската архитектура и строителство като на част от световните. Какви са иновативните решения, които реализирате в мащабните проекти на компанията си?

- Най-важната и най-вълнуващата тенденция е превръщането на жилищната сграда във фактор за подобряването на социалната инфраструктура, тоест на всичко, свързано с образованието, здравеопазването, културата, услугите и най-вече - контактите между хората.

Сграда „Златен век“

Никой уважаващ себе си град вече не може да си позволи себични сгради: затворени в себе си, слепи и глухи за потребностите на средата си. Всъщност от самото си създаване нашата компания винаги е възприемала София като „втория клиент“ на всеки свой проект и се е стремяла той да ѝ дава нещо, да я прави и по-красива, и по-добра за хората си.

За нас, работещите в АРТЕКС, е професионално предизвикателство и личен творчески стимул не само да проектираме пространства, които да бъдат от полза и за неживеещите в сградата, но и да вложим в нея нещо уникално и така да я направим привлекателна и за хора от други райони. Като огромния център за батути във „Висина“ в кв. „Слатина“ или аквариума, разположен на 2000 кв. м в бъдещата „Галилея“ в „Младост“.

Сграда "Галилея"

А реализирането на тези замисли включва толкова иновативни подходи и решения, че е невъзможно да се изброят те дори за една-единствена сграда.

- С оглед на климатичните промени кои са световните тенденции в строителството и архитектурата, които прилагате у нас?

- Климатичните промени, както и нарастващата тревога за въглеродния отпечатък на сградите налагат да строим с все повече грижа за природата. Интегрирането на възобновяеми енергийни източници, рециклирането на водата, пасивното охлаждане и засенчване, фоточувствително остъкляване – списъкът от ставащи все по-подразбиращи се системи и технологии се увеличава непрекъснато. Парадоксът на нашето време е, че са необходими доста високотехнологични операции, за да бъде една сграда днес природосъобразна.

Бих искала да акцентирам върху озеленяването, което ние отдавна-отдавна издигнахме и по вертикала, за да стигнем до зелени фасади, зелени покриви и градини по терасите и лоджиите.

Сграда „Зафир и Емералда“

Особена гордост за нас е сградата „Зафир и Емералда“, която ще постигне намаляване до 50% на въглеродните емисии и с помощта на щедрото си озеленяване. Тя ще бъде първата на Балканите озеленена терасовидна сграда.

„Галилея“ в „Младост“ ще замени сегашната асфалтова пустош с 10 000 кв. м поддържани зелени площи.

Сграда "Галилея"

Комплексът „Фотиния“, който ще изградим в „Манастирски ливади“, пък се лиши от повече от 14 000 кв. м допустимо застрояване, за да освободи пространства за обществено ползване, включително зелени. А огромното водно огледало, проектирано там, ще бъде не само красива гледка, но и средство за охлаждане и освежаване на средата.

Аз самата съм ентусиазирана от нарастващата популярност на инженерната дървесина и бъдещето на хибридните конструкции с участието на дървото. Използването на все повече естествени материали (дърво, глина, овча вълна и др.) в строителството, изолациите и др. карат домовете ни да „дишат“, да са още по-адаптивни към климатичните промени, да са устойчиви и здравословни. Ако само можехме да убедим по-бързо повече хора, че бетонът не е отговорът на всичко…

- Мислите ли, че сертифицирането на сградите по отношение на тяхната енергоефективност, екологичност, устойчивост може да изиграе положителна роля в популяризирането на тези толкова важни принципи?

- Убедена съм, че в съвсем недалечно бъдеще това ще бъде един от първите въпроси на потенциалните клиенти. Екологичността, здравословността на сградата не трябва да бъде само рекламно послание, а нещо, което се удостоверява.

Сграда „Зафир и Емералда“

Във връзка с това с радост съобщавам, че сградата ни „Зафир и Емералда“ ще бъде първата в България изцяло жилищна сграда с най-високото отличие на сертификационната система LEED Platinum.

Сграда „Зафир и Емералда“

Това е гаранция, че сградата отговаря на най-високите глобални стандарти за екология, здравословна среда и лидерство в дизайна. За това допринася комплексният подход при проектиране и строителство, както и високите постижения във всяка от шестте категории на LEED: разположение и транспорт, устойчиви терени, водна ефективност, енергийна ефективност, материали и ресурси, качество на вътрешната среда.

Сграда „Зафир и Емералда“

Ще дам пример с един от критерии – за устойчивите терени. Изпълнението му гарантира, че има над 30% озеленяване на терена, че са използвани настилки и покривни материали с високи коефициенти на отразяване на слънчевата радиация, а външното осветление от своя страна е проектирано така, че да се изключи светлинното замърсяване в средата.

Сграда "Галилея"

Тази щателност в проверката на всички аспекти в проектирането и реализирането на една сграда напълно съответства на принципа на АРТЕКС ИННЖЕНЕРИНГ за всеобхватно и всепроникващо качество и ни дава още едно уверение, че сме вървели в правилната посока и продължаваме да го правим.

- Презастрояването е най-големият проблем за София. Кои квартали са застрашени при евентуални земетресения или наводнения?

- Нека разграничим популистката употреба на думата „презастрояване“ от реалните параметри на застрояването в София: по-ниски от тези в редица европейски столици.

Недалновидността на панелното строителство през 60-те и 70-те години, което не подсигури нито подземно, нито многоетажно паркиране, доведе до „преавтомобиляването“, а не „презастрояването“ на пространствата.

Трябва да се търсят прагматични решения за подслоняването на наличните коли и редуциране броя на бъдещите, а не предизборно повтаряне на мантрата „презастрояване“. С публично-частни партньорства могат да се изградят паркинги, включително буферни към метростанциите, които да облекчат този проблем. Без обаче да се подсигурява и насърчава придвижването без коли – с велосипеди и пеш, няма как да се постигне желаният ефект.

Сграда "Галилея"

Що се отнася до въпроса ви за кварталите, не бих могла да посоча някои като застрашени. Това не е въпрос на зона, а на качество на строителството на всяка отделна сграда. При стриктно спазване на еврокодовете, тоест на единната европейска система от стандарти за проектиране на строителни конструкции, не би трябвало да има много сериозни проблеми и в случай на природни бедствия.

- Високото строителство решение ли е на проблема с презастрояването?

- В архитектурата и строителството, както и в градското планиране няма едно универсално решение на който и да е проблем. Наложително е да се проявява чувствителност към контекста, адаптивност към даденостите на средата.

Например високите сгради в периферията на града са не само безполезни, защото не пестят скъпа земя като в центъра, а и разхищаващи, защото разтеглят и претоварват транспортната мрежа. При липса на адекватна социална инфраструктура може да се стигне до вертикален квартал „спалня“.

Световна тенденция е уплътняването на градската тъкан именно в централните ѝ части с високи сгради, и то в групи. Интелигентният град, с други думи, не е експанзивен, а интензивен по отношение на своето разрастване. При положение че близо 70% от градското население в света ще живее в градовете през 2050 г., това е най-естественото явление. Въпросът не е дали ще се строят високи сгради, а какви. Най-краткият отговор? Многофункционални, енергийно независими, щедри към средата си и общността.

- Сградата „Златен век“ премина през огромни перипетии. В момента строителството продължава. Кога ще видим проекта завършен?

- В края на 2028 г. Да, това е проектът, който срещна най-много препятствия по пътя си и все пак, знаете ли, той спечели от това. Не само защото опази своята висота, като отхвърли всевъзможни предлагани компромиси, а и защото преосмисли и обогати своята концепция.

Сграда „Златен век“

Решихме „Златен век“, гарантирайки необезпокояваното лично пространство на своите обитатели, да се отвори максимално за хората не само от своя район, но и от цяла София. Да бъде място за срещи и културни събития, за радостно и смислено прекарване на свободното време, за духовно израстване. Напомням, че тук ще има културен център с единствения у нас музей на българската християнска култура и история „Св. цар Борис-Михаил“. Сред експонатите ще бъдат архитектурни макети на емблематични български храмове и манастири от Първото българско царство до днес, възстановки на най-старите храмови камбани в Европа, открити в Мелник, автентични старинни кръстове и евангелия. Предвидена е картинна галерия, кинозала, параклис и голяма зала за културни събития.

Сграда „Златен век“

Във време, когато се отчайваме от вида на залепналите за телефона деца, е особено важно да има места, които стимулират тяхната артистичност, творчески импулси, желание да общуват на живо. С мисъл за това е проектирана академия за театрални изкуства със зали за обучения, зала за детски музикални и театрални представления, ателиета за изобразителни изкуства. Предвидени са и зали за чуждоезиково обучение, библиотека, софтуерна академия. Вярвам, че ще има интерес и към фитнес и спа центъра, ресторанта и др.

- АРТЕКС защитава философията, че архитектурата и строителството на градската среда трябва да имат и социална функция. Доказателство е „Галилея“, в която ще има две детски градини. Какви са останалите нововъведения в проекта?

- Ще има и малка ясла, детски терапевтичен център, две детски площадки, едната от които е за деца със специални потребности. Фитнес зона, огромен аквариум, за който споменах, сладкарница и разбира се, буферен паркинг, който ще насърчи използването на метрото.

Вижте, ако инвеститорите – особено тези, които са доказали десетилетия наред, че работят висококачествено и с чувство за гражданска отговорност – получават по-голям кредит на доверие, ако на тях се гледа действително като на съзидателна сила, то те биха правили още повече от нещата, които са нужни на обществото.

Сграда „Зафир и Емералда“

Да вземем детските градини. Трагикомичен факт е – или пък си е направо срамен, че по-лесно се влиза в най-трудната специалност във ВУЗ, медицина, да кажем, отколкото в детска градина. От гледна точка на проектиране и строителство не е сложно да се направи една детска градина, при това би било хубаво предизвикателство за креативността. Не вярвам и София да не намира място за най-малките си граждани.

- Философията на АРТЕКС е да строи всяка сграда като дом, който дава сигурност и спокойствие. Кои са примерите за това?

- Всяка сграда с името на АРТЕКС. Ние нямаме анонимни сгради. Разгледайте я, поговорете как се чувстват в нея обитателите ѝ. Попитайте към коя компания биха се обърнали за второ жилище – за инвестиция и най-вече – за своите деца.

- Сградите имат ли душа?

- Винаги съм гледала на тях като на нещо живо. Всяка сграда на АРТЕКС по традиция се ражда с името си. То до голяма степен определя естетиката ѝ с емблематични изображения и детайли, с елегантното и дискретно лого. Стремим се всяка сграда да има благородно излъчване, да се вписва с достойнство в своята среда.

Сграда „Златен век“

Душата ѝ обаче дават хората, която я обитават. Вярваме, че им предаваме ключа към нещо, което е достойно за тях, и нямаме съмнение, че те са достойни за него.

- Като жена как се справяте в мъжкия свят на финансови акули и хищни предприемачи?

- Аз не работя в такъв свят и мисля, че това е доста остаряла представа за бизнес сферата. И при най-трудни преговори виждам срещу себе си по-скоро партньор, отколкото противник. Целта ми е да намерим такива решения, че да укрепваме деловите контакти, да ги надграждаме.

Сграда "Галилея"

Вероятно и естеството на нашата работа си казва думата: архитектурата и строителството са съзидание, и то тухла по тухла, етаж по етаж. Какво ще изградим с „удари“ или „разгромяване“ на когото или каквото и да е било?

Самият екип на АРТЕКС е обучаван да следи с еднаква грижа интересите и на двете страни: на компанията и на клиента. По-добре по-малка печалба днес, но лоялен клиент завинаги.

В такава рамка на работата – на перспективност и прагматизъм – полът или каквато и да е друга характеристика на деловите хора не би трябвало да е от значение.

Въпреки това искам да подчертая, че по всякакъв начин подкрепям участието на все повече жени в бизнес сферата заради добавената стойност на нашата способност за емпатия и повишено чувство за отговорност към другите.

Сграда „Златен век“

- В резултат на геополитическото напрежение и динамичните цени на горивата много от металите и материалите за строителството поскъпнаха. Включително пясъкът отбеляза рекордни цени. Как това ще се отрази на имотния пазар в България?

- Да, така е и да, няма как това да не се отрази на себестойността на всеки квадратен метър.

От друга страна, ръстът на продажбите на имотите от най-високия сегмент на пазара, където се позиционира АРТЕКС ИНЖЕНЕРИНГ, не спада през каквито и кризи да преминаваме.

Последните две големи сътресения бяха през 2007-2008 година и Ковид кризата от 2020 г., но през тях не регистрирахме спад. Напротив, именно в по-драматични времена хората търсят инвестицията в личната и финансовата си стабилност и предвидимост, затова интересът към най-перспективните жилища нараства.

Тези трудни периоди са и своеобразно сито: оставя истинските професионалисти и изхвърля тези, които са гастролирали в нашата сфера в периоди на строителен бум.

- Подобрява ли се инвестиционната среда за бизнес в София и какви са Вашите очаквания от общината?

- Нека кажем, че съм предпазлив оптимист. Да, очаквахме повече от промените и реформите, но поне засега не се усеща така необходимото по-бързо и по-гладко протичане на административни процедури. Надявам се диалогът ни да стане по-ефективен.

Сграда "Галилея"

Обнадеждена съм обаче от категоричната позиция на кмета Терзиев, че разрешенията за строеж, получени при стриктно спазване на законите и разпоредбите, не могат да бъдат отхвърляни поради спонтанен или провокиран обществен натиск.

- Като архитект, който отлично познава градската среда, какво е професионалното Ви мнение – кой е българският град, който е най-подготвен като условия и база да поеме домакинството на Евровизия?

- София има капацитета, инфраструктурата и най-вече – сърцето, за да бъде отличен домакин на събития от световен мащаб в която и да е област.

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