Обрат с минималната заплата. Нова формула

Обрат с минималната заплата. Тя остава 620 евро, но вече няма да расте автоматично заедно със средната. Депутатите от бюджетната комисия отвързаха ръста на минималната заплата от този на средната за страната. С гласовете на "Прогресивна България", ГЕРБ и "Демократична България" формулата, според която най-ниското месечно възнаграждение е 50% от средната заплата за страната, се отменя за тази година.

На извънредното си заседание вчера бюджетната комисия гледа на второ четене бюджетът за 2026. Текстът с отмяната на въведената преди три години формула за определяне всяка година на минималната заплата, е в преходните и заключителните разпоредби на законопроекта.

Управляващата партия "Прогресивна България" обяви, че започва разговори с бизнеса и синдикатите за нов механизъм за определяне на минималната работна заплата, който ще се прилага от 2027 г. Той ще залегне в бюджета за следващата година, който в момента кабинетът "Радев" прави и ще бъде приет наесен.

Против гласуваха останалите политически сили в парламента, които обявиха за сериозна грешка отмяната на сегашния механизъм без никаква алтернатива. От "Възраждане" и "Продължаваме промяната" се усъмниха, че до края на годината ще бъде приет нов механизъм за определяне на минималната заплата, което означава, че догодина тя ще остане замразена.

Силно недоволство изразиха и представителите на синдикатите, според които това е "победа на бизнеса", защото на практика се премахвало минималното ниво на заплащане в страната. "След като го няма този текст, ще бъде много трудно да се договоря нещо с работодателите", казаха от КНСБ.