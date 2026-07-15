Атидже Вели: Подкрепяме бюджета на първо четене в името на нормално функционираща държава

Подрепяме бюджета на първо четене в името нормално функционираща държава, въпреки редица недостатъци, липсата на важни политики и реформи. Това заяви народният представител от ДПС Атидже Алиева-Вели в дебата за държавния бюджет.

Ето и цялото изказване на Атидже Алиева-Вели:

"Уважаема госпожо председател,

уважаеми господин министър-председател,

уважаеми господа вицепремиери,

уважаеми госпожи и господа министри,

уважаеми колеги!

Предложеният Законопроект за държавния бюджет за 2026 г. според парламентарната група на ДПС, а и не само, има редица недостатъци, които в последните дни, откакто беше предложен, беше обект на много политически и експертни коментари. В частта недостатъци и недомислици няма да кажем нищо ново, но само ще отбележа, че Законопроектът не спазва законодателството за публичните финанси и определя твърде висок, неясно как изчислен дефицит.

Министерството на финансите в мотивите си и в Комисията по бюджет и финанси потвърди, че бюджетната рамка е съобразена с европейските фискални изисквания, но препоръките на Европейската комисия разкриха дълбок структурен разрив.

Европейската комисия прогнозира бюджетен дефицит около 4,1% и реалистичният бюджет би бил този с дефицит до към 4,5%. Правилата за фискалната рамка на Европейския съюз изискват България да наложи строг контрол върху публичните разходи.

Реалността обаче в проекта е друга и се залага шокова експлозия на нетните първични разходи. Вместо да реформира, държавата маскира дефицита чрез заемно финансиране. В тригодишната прогноза ясно се вижда дългов парадокс.

Докато дефицитът в проценти пада, номиналният държавен дълг достига до 50,5 милиарда евро през 2028 г., което е 35,2% от брутния вътрешен продукт. Освен това правителството се презастрахова и залага теглене на извънреден заем по линия на инструмента СЕЙФ.

Също така се предвиждат и големи капиталови разходи, които напълно не съответстват на краткия срок на действие на този бюджет до края на настоящата година. Бюджетът и заложеният дефицит са презастраховане. Нереалистично е капиталовите разходи да са в размер на 10 милиарда евро, без да включват политики и реформи.

Господин Донев, днес от трибуната всъщност чухме за първи път, че в проекта на бюджет все пак има начало на някакви реформи, а до днес твърдяхте, че няма заложени реформи, защото това е просто продължение на предишните бюджети.

Изпълнен с необясними домислици, а може би и политически решения, които показват тенденции за реставрация на отдавна забравени теми и практики от намаляване на субсидията за вероизповеданията до закриване на. Комисията по досиетата.

Спестените разходи от тези недомислици са нищожни на фона на завишените параметри на издръжка в някои сектори. Като председател на Комисията по правата на човека и вероизповеданията отправям въпрос към правителството защо държавата посегна на парите на религията?

Но най-големият недостатък на този проект, както отбелязах, е липсата на важни политики и реформи. Изглежда твърде несериозно правителство, спечелило толкова високо доверие на изборите и имащо комфорта на пълно мнозинство, да отказва да решава проблемите на българските граждани.

В проекта на бюджет липсват каквито и да било реформи и политики, за които бяха направени политически декларации и заявки, но към настоящия момент ги виждаме само в сферата на пожеланията. Този бюджет обаче има и други две характеристики, по които си струва да бъде говорено.

Първо, направен е опит да се подготви бюджет на страната след безотговорната, вредна и опасна за функционирането на държавата авантюра с неприемането на бюджет в края на 2025 г. и подаване на оставка на редовното правителство.

Това е първи опит за стабилизиране на държавността. Нескопосaн, но опит. Опит да се гарантира функционирането на основни системи на държавата като отбрана, сигурност, образование, здравеопазване. Може би си струва да бъде подкрепен този опит само с едно основание.

Нормално функционираща държава предполага нормален живот на своите граждани. И второ, благодарение на смислените преговори от Националното сдружение на общините с правителството, проектозаконът в цялостната си неяснота прави опит за гарантиране на непрекъсваемостта, предвидимостта и адекватното финансиране на основни общински услуги, както и осигуряване на устойчиво и прозрачно финансиране на общинските инвестиции по инвестиционната програма.

Предложенията на ДПС между първо и второ четене ще бъдат продиктувани от ангажименти в програмата на ДПС, поети по време на предизборната кампания с ясни политики в полза на хората. Парламентарната група на ДПС ще подкрепи на първо четене проекта на Закон за държавния бюджет на Република България със съответните изменения, които ще внесем."

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