Още един мъртъв от сагата "Петрохан". Нови разкрития

Нови смразяващи разкрития по сагата "Петрохан".

Четирима килъри са убили групата на Ивайло Калушев. Това заяви пред БЛИЦ собственикът на Бул Нюз медия във Враца Даниел Бузов. Той от самото начало твърди, че станалото не е самоубийство, няма общо със секта или педофилия и става въпрос за екзекуция.

Двама от убийците са влезли през Връшка чука и двама през Калотина. Това е станало ден-два преди убийството на Петрохан, имало е престрелка според близките, те знаят много неща, но се страхуват за живота си, аз говоря всичко това с тяхно съгласие, каза Даниел Бузов.

Имало е престрелка, тъй като в гората е имало доста датчици - около хижата и тримата мъже са получили изпреварваща информация, че някой приближава късно през нощта на 1 февруари. Според близките при престрелката единият от нападателите е бил тежко ранен.

Това е причината и той и един от другите нападатели да излязат отново през Връшка чука и да се насочат към Белград. Според източници на близките на убитите този ранен килър е загубил много кръв и това е причината да не е вече между живите. Другите двама наемници са излезли през Дунав мост. Източниците не са съвсем сигурни точно колко килъри са се върнали за убийствата на Околчица, но твърдят, че едни и същи хора са извършили шестте убийства.

Мисля, че убийците не са имали планове да излизат от България преди да извършат и убийствата на Околчица, но раненият килър им е променил плановете. В гората край хижата на Петрохан има кървави следи и тук е много интересно дали това е документирано от разследващите и дали са взети проби от тази кръв.

Тримата на Петрохан са намерени мъртви на 2 февруари сутринта. Телата на Околчица са открити на 8 февруари. Кемперът с Калушев и момчетата пристига на Околчица на 1 февруари в 14 часа, тогава останалите трима в хижата са живи. Никой не се притеснявал от нищо. Няма изключени телефони, не се крият, те си минават с кемпера през Враца, засечени са на камерите, изобщо няма никакво безпокойство в тези хора и няма никаква причина те да се самоубиват, припомни нашият събеседник.

Според Даниел Бузов групата е разделена и тримата са примамени да отидат на Околчица. Имали са среща, важна среща с някого. Големият въпрос е къде са били тези хора, а е са били живи, може би денонощие преди да бъдат открити телата им в кемпера, пита Бузов.

Те са били бити и тероризирани преди да бъдат убити. Според мен тези хора, когато са ликвидирани, не са били в съзнание. Предполага се, че Ивайло Калушев, Ники Златков и малкият Сашко са били държани, докато са били живи, в близка хижа, използвана от местните ловни дружинки. Килърите са искали нещо от Ивайло Калушев, искали са от него информация, това е повече от сигурно.

Неофициално се знае, че първо е ликвидиран Калушев, Ники Златков е убит от рикоширал куршум и последен, след като е бит, е гръмнат от ляво малкият Александър Макулев, каза Даниел Бузов.

На въпрос кой е поръчителят и защо се наложи тази зверска екзекуция, нашият събеседник отговори така: Не знам. Можем само да гадаем. Мисля, че в скоро МВР ще изкара случая и ще оповести истината. Почти съм сигурен, че Деян Илиев, който намира телата на Петрохан, играе много голяма роля в цялата история. Според мен Деян в момента е скрит.

Нека хората не се заблуждават. Деян не е в Мексико, никой не го е пуснал там. Той е изведен в една европейска държава, скрит е и си го държат там. Показанията, под които той се е подписал, нямат нищо общо с истината за шесторното убийство. На него са му написани показанията и той просто ги е подписал. Той е работил за ДАНС.

Нямам представа защо са избити тези хора. Флашката с крипто валута със 7 милиона долара я няма от деня на убийството в Петрохан. Групата е държала флашката там. Но не вярвам това да е причина за масовата екзекуция. В България не са много хората, които могат да контролират части от МВР, части ат ДАНС, части от прокуратурата, не всички, разбира се, но малка част от хората в тези институции са замели много следи, много доказателства.

И защо полицията продължава да охранява хижата на Петрохан? И да, вярно е, че там има тунел, но той е неизползваем, има срутени части и не е възможно килърите да са минали през него. Тунелът води от хижата до село Гинци, не е до границата.

Даниел Бузов съобщи и друга зловеща подробност: След убийството тялото на Калушев е било така поставено, че кръвта от главата му да капе в ботушите. Те са били в средата на кемпера. Според мен са били поставени там и някой с извратено чувство за хумор е сложил главата му върху ботушите, за да покаже, че пещерите са му изяли главата. Припомням, че в кемпепера е имало отворена туба с бензин. Някой се е канил за го запали, но не е успял, нещо е осуетило намеренията ме. Това е било с цел да се заметат следи, смята Бузов.

На Петрохан освен, че я няма флашката с крипто валутата на групата, липсва и високотехнологичният дрон, подарен от Алексей Петров. Машината е била единствена в България и е имала възможност да извършва лицево разпознаване. Това е много сериозна техника. Няма го и подводния дрон, който също е бил нов, няма ги водолазните им костюми, тяхното оборудване, няма ги бутилките за кислород.

Тези неща са взети, защото в тях има джипиес координати и те показват местоположения, дейности, какво са правили, кога са вдигали дрон, изобщо носят много следи и доказателства. Мисля, че истината ще излезе наяве още преди президентските избори, смята Даниел Бузов.

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