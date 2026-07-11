Нова версия за Петрохан. Килъри, престрелка и 7 милиона

Нова версия за аферата "Петрохан", оставила след себе си 6 трупа, един от които на дете, разви в ефира на Нова тв собственикът и главен редактор на врачанския сайт "Булнюз" Даниел Бузов. Той оповести, че има нови данни по случая "Петрохан-Околчица", които до този момент не са виждали бял свят.

Бузов попита министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев: "Проверявано ли е какви хора са влизали през граничен пункт "Връшка чука" в дните преди 1 и 2 февруари?"

Бузов е категоричен, че хора са влизали.

"Нека МВР да каже дали след това са напускали страната, да не би пък случайно да са отишли в Белград и да са чакали нещо, и след това отново да са се върнали. Министър Демерджиев трябва да изясни имало ли е престрелка на хижа Петрохан", каза Бузов.

Много влиятелен човек изпратил килърите

По думите му тези хора са наето от много влиятелен човек в България, който може да си позволи да контролира специалните служби, МВР и прокуратурата.

"Не мога да му кажа името, но родителите имат някакви насоки кой е. Тези хора са били четирима, чужденци са. Те са преките извършители на убийствата. Категорично става въпрос за шест убийства. Според мен един от извършителите е ранен при престрелката на хижа Петрохан", заяви Бузов.

Журналистът добави, че близките на загиналите знаят много повече от това, което говорят в медиите. Не го казват, защото се притесняват за живота си.

Кога ще се подреди пъзела?

"Когато стане ясно защо бяха избити тези хора, тогава ще се подреди целият пъзел. Трябва да се обърне внимание, че според близките, в хижата е имало флашка с крипто портфейла на групата, в който е имало около 7 млн. долара. Тази флашка я няма", каза Бузов.

Той беше категоричен, че никой от шестимата загинали не е имал никакви финансови и житейски проблеми - живеели са където искат и са се занимавали с това, което харесват, не са имали никаква причина да се самоубиват.

Къде е дронът на Алексей Петров?

Журналистът разкри още, че в хижата е имало и високотехнологичен подводен дрон, който бил подарък от Алексей Петров. "Този дрон го няма. Имат водолазни костюми, бутилки. Всичко това го няма. Това е прибрано, защото носи допълнителна информация", допълни той.

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