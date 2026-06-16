Демерджиев отвърна на Слави за "Петрохан"

Слави Трифонов съобщи, че е получил отговор от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев по темата "Петрохан".

За това съобщи лидерът на ИТН в социалните мрежи:

"Току-що получих писмо от министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в отговор на мое писмо, в което го призовах да разкрие цялата истина по случая „Петрохан“, тъй като има огромен обществен интерес. Предлагам на вашето внимание писмото на министъра.

В него пише:

„УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРИФОНОВ,

Във връзка с постъпило в Министерството на вътрешните работи Ваше писмо, вх. № УРИ 812100-9395/26.05.26 г., и писмо, вх. № УРИ 812100-9530/28.05.26 г., препратено от главния секретар на Министерския съвет, Ви уведомявам следното:

В МВР се провежда разследване по случая „Петрохан“ под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - София, което към настоящия момент не е приключило.

По досъдебното производство се провеждат активни действия по разследването с оглед разкриването на обективната истина и събирането на необходимите доказателства.

Съгласно разпоредбата на чл. 198, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс материалите по разследването не могат да се разгласяват без разрешение на прокурора.

Предвид горното информация по същество относно хода, извършените действия по разследването и събраните доказателства по досъдебното производство може да бъде предоставена единствено от компетентната прокуратура.

МИНИСТЪР:

Иван Демерджиев“

Господин министър,

отговорът Ви е абсолютно формален. Всъщност Вие ми казвате нещо като „добро утро“ сутрин. Явно не сте ме разбрали. Аз искам отговори, а не оправдания за това, че няма отговори. Да се криете зад прокуратурата не е много коректно. Използвам случая да Ви припомня, че МВР и прокуратурата няколко пъти даваха пресконференции по случая „Петрохан“. И това приключи с идването на кабинета „Гюров“. За съжаление, същото продължава и при Вас. И въобще, като я размахвате тая прокуратура, Вие защо се видяхте с майката на Калушев и с майката на Николай Златков, а не ги пратихте в прокуратурата?!

Господин Демерджиев,

не Ви ли е ясно, че като продължавате да си мълчите, провокирате всякакви конспиративни теории по случая „Петрохан“? Или има факти, които не Ви харесват лично на Вас и не желаете да ги огласявате? Не разбирате ли, че в крайна сметка не можете да скриете истината и когато тя излезе наяве, цялото сегашно забавяне ще се стовари на Вашия гръб?

Господин министър,

обществото очаква от Вас действия, а не оправдания."

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